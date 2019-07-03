Для закрытия Спортивки нашлась неожиданная причина

Есть предположения, что закрытие крупнейшего рынка может продлиться вплоть до Нового года

Спортивный рынок во Владивостоке 27 июня в очередной раз закрылся. На этот раз не только промтоварные ряды, но и продуктовые, и даже некоторые работавшие здесь китайские кафешки и парикмахерские.

Ранее аналогичная история с рынком произошла около середины апреля. Тогда, как нам удалось выяснить, это объяснялось несколькими причинами. Прежде всего несоблюдением собственниками, арендаторами и торговцами правил пожарной безопасности, что грозило и их жизни и здоровью, и могло создать серьезные неприятности для покупателей и клиентов. Требования прокуратуры, проверившей рынок 20 марта выполнены не были. Поэтому в начале апреля прокурор Ленинского района Владивостока подал иск на владельцев рынка и нескольких предпринимателей, которые были причастны к неисполнению предписания.

В середине апреля владельцы рынка показали, что они не игнорируют предъявленные им требования. Был произведен массовый снос навесов, которые считались проблемными для пожарной безопасности. В соответствии с требованиями пожарных было решено сделать их другими. Были сделаны новые навесы. Однако к концу апреля суд вынес решение: запретить эксплуатацию ряда объектов, несоответствующих требованиям пожарников. В дальнейшем торговля как-то игнорировала этот запрет и продолжала свою деятельность.

Второй причиной апрельского закрытия рынка и сноса рядов называлась подготовка к реализации большого проекта современного рынка. Тогда появилась отрывочная информация, что его владельцы предполагают на месте бывшего футбольного поля построить большой крытый двухэтажный рынок капитального типа, расширить автостоянку и пр.

На этот раз рынок оказался вновь прикрыт по причине несоблюдения пожарной безопасности. Очередная прокурорская проверка нашла множество серьезных нарушений и через суд опять инициировала приостановку опасной деятельности. К формальному запрету добавилось то, что на этот раз рынок просто опечатан. Предполагается, что торговцы «Спортивки» остались безработными как минимум до 5 августа, когда намечено провести очередное заседание суда, на котором должна быть рассмотрена ситуацию с точки зрения «горючести» и «негорючести» рынка. Однако есть предположения, что его закрытие может продлиться вплоть до Нового года.

На форумах в интернете владивостокцы критически оценивают происходящую эпопею с противопожарностью Спортивки. Во мнениях сквозят такие умозаключения, как «конкурентные торговые центры решили придавить дешевый рынок, переманивающий покупателей», «когда делались ряды, с пожарными все согласовывалось, но видно мало дали», «торгаши хотят вместо рынка построить еще один большой и дорогой торговый центр», «какая там может быть «Зимняя вишня», если у всех торговцев огнетушители, на которых сами же пожарные настояли» и т.д.

Что касается строительства здания рынка, то строительный паспорт пока не вывешен, и каков проект для этого выбран не афишируется.





Однако эксперты «Золотого Рога» предполагают, что за основу могут быть взяты проекты рынков Евпатории, Ростова, Калининграда или Сеула.

Пока же рынок на Спортивной продолжает поражать редких прохожих своей безлюдностью и закрытостью.