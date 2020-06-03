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Во Владивостоке продают большой земельный участок на побережье
Эта земля предлагается к застройке
Торги за право аренды земельного участка под застройку во Владивостоке рядом с побережьем Амурского залива и пляжем «Чайка» пройдут 19 июня в формате электронного аукциона.
Начальная цена лота составляет 72,722 млн рублей, сообщили в компании ДОМ.РФ, которая проводит аукцион.
Досье газеты «Золотой Рог»
Компания ДОМ.РФ обладает полномочиями по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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