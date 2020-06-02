Во Владивостоке построят жилой комплекс с близким сердцу каждого приморца названием

Группа компаний «Армада» нашла финансирование под строительство жилого комплекса (ЖК) «Чайка» - кредитную линию на 3,997 млрд рублей застройщику выделил банк ДОМ.РФ. Проект реализуется в районе улицы Мусоргского, 2 во Владивостоке, сообщает газета «Золотой Рог».

Согласно проектной декларации, строит «Чайку» ООО с иностранными инвестициями «Армада». Застройщик направит кредитные средства на строительство трех домов высотой от 23 до 29 этажей на 820 квартир, объединенных закрытой придомовой территорией в единый квартал.

«Банк ДОМ.РФ постоянно расширяет пул застройщиков-партнеров, финансируя разнообразные проекты в сфере жилищного строительства. На этот раз партнером банка стала одна из крупнейших строительных компаний в регионе. Мы рады, что для своего первого проекта с использованием счетов эскроу ГК «Армада» выбрала банк ДОМ.РФ», - прокомментировала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна АВДОКУШИНА, слова которой приводит банк.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



