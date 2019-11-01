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Авиабилеты из Владивостока в Москву скоро подорожают
"Плоские" тарифы ждет переоценка - дешевых авиабилетов из Владивостока будет меньше
Дешевых авиабилетов из Владивостока будет меньше – так называемые «плоские» тарифы «Аэрофлота» в 2020 году могут быть проиндексированы на уровень инфляции за 2017-2018 гг.
«Плоский» тариф «Аэрофлота» - инициатива «Аэрофлота» как коммерческой организации. Нужно было поддержать дальневосточников, обеспечить их недорогими билетами для связности с центром страны. Но этот механизм имеет свои плюсы и минусы: он нерыночный, он однозначно убыточен для «Аэрофлота». И эти убытки нарастают из года в год из-за роста цен на топливо, аэропортовых сборов, владения воздушными судами. Но самая главная его проблема, что он перекрывает возможность выхода на эти линии других авиакомпаний. Поэтому абсолютно точно этот механизм требует модернизации, и сейчас об этом идет речь. Произойдет ли это в следующем году или через какое-то время, не могу сказать, но это точно произойдет, над этим сейчас и думает основной акционер (правительство РФ)», - сообщил журналистам в кулуарах форума «Крылья будущего» замглавы Минтранса РФ Александр ЮРЧИК.
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ в августе сообщал, что, по его мнению, компания должна постепенно уходить от «плоских» тарифов, поскольку эта программа убыточна для авиаперевозчика. «Да, «плоские» тарифы достаточно серьезным бременем ложатся на экономику «Аэрофлота». Более того, это нерыночная мера, и в правительстве, в разных министерствах, нет единства по этому поводу. Многие считают, что это должно со временем отойти, потому что должна быть конкуренция. Я с этим согласен», - говорил Савельев в интервью «Интерфаксу».
Досье газеты «Золотой Рог»
С 2015 года на рейсах «Аэрофлота» Москвы в дальневосточные города (Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан) действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для приморцев. Цена такого билета на рейсы самого «Аэрофлота» между Москвой и Владивостоком составляет 25 тыс. рублей туда и обратно, его дочерней авиакомпании «Россия» - 22 тыс. рублей. Такие тарифы не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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