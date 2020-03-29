Спички, свечи, керосин...

Стало известно, чем можно торговать в президентские каникулы помимо продуктов питания и медпрепаратов

Правительство РФ утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости, продавцы и поставщики которых могут продолжить работу во время президентских каникул с 28 марта по 5 апреля. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, появилось 28 марта на сайте кабмина.

В перечне оказалось 23 наименования, которые ранее публиковала «Фонтанка» со ссылкой на документ, разработанный Минпромторгом.

Среди них — детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек), мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары (включая корма животные и ветеринарные препараты), бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), оборудование электрическое, кабельная продукция, приборы бытовые, оборудование компьютерное, электронное и оптическое, предметы садово-огородные и инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки, линзы и их части, табачная продукция, товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Власти регионов могут дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки (о возможности сокращения ничего не сказано). К организациям, обеспечивающим население такими продуктами, относятся как ретейлеры, так и производители, дистрибуторы, логистические компании, распределительные центры и склады, оптовые рынки, а также службы доставки.

Если компания торгует хотя бы одним товаром из списка, то реализация ей остального ассортимента не ограничивается. Это относится ко всем формам торговли, включая магазины, ярмарки, рынки и нестационарные торговые объекты. Услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов.

Сейчас петербургские власти готовят уточненные списки видов деятельности, которые разрешены и запрещены во время коронавирусных каникул с учетом разъяснений федеральных властей.