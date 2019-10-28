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Неучтенные дроны больше не смогут летать

28 Октября 2019, 12:45 | В России

С понедельника полет любого незарегистрированного беспилотника грозит штрафом его владельцу

Менее 5% от всех дронов, которые могут быть на руках у россиян, официально зарегистрированы, следует из статистики Росавиации. После 27 октября отсутствие регистрации для владельцев беспилотников может обернуться штрафами.

К настоящему времени Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) получило 3,197 тыс. заявок на регистрацию беспилотных воздушных судов, говорится в сообщении ведомства.

Из всех поступивших заявок на учет уже поставлены 1,562 тыс. дронов, 31 заявка была отклонена. Как пояснил РБК представитель Росавиации, основной причиной отказа было несоответствие заявлений установленным требованиям — «нечитаемые сведения, отсутствие фото беспилотного воздушного судна, СНИЛС, заявления о постановке на учет, даты рождения владельца устройства, подписание заявления не уполномоченным лицом».

Пока что ведомство принимает заявки только в виде почтовых отправлений. Однако с марта 2020 года заявку поставить дрон на учет можно будет через специальный портал учета беспилотных воздушных судов.

Правила регистрации беспилотных воздушных судов вступили в силу с 27 сентября: каждый, кто покупает дрон, должен зарегистрировать его в Росавиации в течение десяти дней после приобретения или ввоза в Россию. На регистрацию уже находящихся на территории страны беспилотников отводится 30 дней. То есть все находящиеся сейчас в России и осуществляющие полеты дроны должны быть зарегистрированы до 27 октября. Представитель Росавиации уточнил, что даже если устройство было ввезено на территорию России в разобранном виде и собрано самостоятельно, необходимо подать заявку на его регистрацию.

По оценке гендиректора ассоциации «Аэронет» (объединяет пользователей и разработчиков беспилотных авиационных систем) Глеба Бабинцева, сейчас в России в любительской эксплуатации может быть около 50 тыс. дронов, еще 2 тыс. используются компаниями.

Сама по себе не постановка беспилотного воздушного судна на учет не влечет штрафа, отметил Глеб Бабинцев. Но полет на неучтенном воздушном судне будет квалифицирован, как нарушение порядка использования воздушного пространства. Чтобы дрон поднялся в воздух, владельцу устройства необходимо заранее подать заявку в местные органы власти с указанием маршрута и времени полета. Если заявку одобрят, для дрона выделят воздушное пространство — на момент его полета там будет запрещено другое воздушное движение. «Скорее всего, в системе Организации воздушного движения не выдадут разрешение на полет неучтенного судна, а штрафы за несанкционированное использование воздушного пространства составляют до 50 тыс. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. — для юридических», — указал Бабинцев. Он считает, что небольшое количество заявок, поданных в Росавиацию, может быть связано со сложностью бумажной формы процедуры регистрации, а также с тем, что владельцы беспилотников ожидают ее перевода в онлайн.

Согласно «дорожной карте» «Аэронет» Национальной технологической инициативы, в России должен появиться рынок информационных и логистических услуг, предоставляемых флотом беспилотников, постоянно находящихся в воздухе и на низких космических орбитах. К 2035 году объем российского рынка беспилотников должен составить $35–40 млрд.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: снилс  штраф  регистрация  паспорт  росавиация  дрон 



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