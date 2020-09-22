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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Проект даёт возможность проводить реновацию во всех регионах России
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева прокомментировала законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
«Хорошо, что в законопроекте предусмотрены права собственников на выход», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
Как отметила эксперт, активное жилищное строительство в основном идёт в областных центрах, очень важно проработать правила развития застроенных территорий.
Кроме того, сказала Разворотнева, важно не упустить интересы жителей.
18 сентября группа сенаторов внесла в Госдуму проект, который даёт возможность проводить реновацию в регионах.
Предложенные изменения в Жилищный кодекс позволяют субъектам утверждать адресные программы сноса и реконструкции с учётом мнения граждан.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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