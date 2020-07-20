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Кафе и рестораны будут работать по новым правилам
Роспотребнадзор представил новые правила работы общепита
Роспотребнадзор разработал новые правила работы заведений общественного питания. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к документу указано, что правила разработаны в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» взамен предыдущих подзаконных актов, которые утрачивают силу с 1 января 2021 года. Предыдущие правила были утверждены в августе 1997 года.
По большей части документ содержит уточнение норм ввиду изменившегося законодательства и современных реалий. Так, в нем закреплена возможность заказа дистанционным способом, а также право клиента оформить предварительный заказ «через интернет, по телефону и иные средства связи».
Помимо того, правила включают в себя пункт, согласно которому заведение общепита не имеет права без согласия клиента включать в заказ расходы, не относящиеся к стоимости продукта, указанной в меню. К подобным расходам могут относиться чаевые, комиссии, доплаты, а также чаевые официантам. В случае, если такие расходы были оплачены, потребитель может потребовать вернуть уплаченную сумму.
8 июля стало известно, что заведения общепита Москвы к началу июля восстановили посещаемость на 40% от мартовских показателей. Летние веранды кафе и ресторанов в Москве возобновили работу 16 июня после ограничений, связанных с распространением коронавируса. На 23 июня было запланировано полное возобновление работы общепита в городе.
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