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Кафе и рестораны будут работать по новым правилам

20 Июля 2020, 09:46 | В России

Роспотребнадзор представил новые правила работы общепита

Роспотребнадзор разработал новые правила работы заведений общественного питания. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу указано, что правила разработаны в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» взамен предыдущих подзаконных актов, которые утрачивают силу с 1 января 2021 года. Предыдущие правила были утверждены в августе 1997 года.

По большей части документ содержит уточнение норм ввиду изменившегося законодательства и современных реалий. Так, в нем закреплена возможность заказа дистанционным способом, а также право клиента оформить предварительный заказ «через интернет, по телефону и иные средства связи».

Помимо того, правила включают в себя пункт, согласно которому заведение общепита не имеет права без согласия клиента включать в заказ расходы, не относящиеся к стоимости продукта, указанной в меню. К подобным расходам могут относиться чаевые, комиссии, доплаты, а также чаевые официантам. В случае, если такие расходы были оплачены, потребитель может потребовать вернуть уплаченную сумму.

8 июля стало известно, что заведения общепита Москвы к началу июля восстановили посещаемость на 40% от мартовских показателей. Летние веранды кафе и ресторанов в Москве возобновили работу 16 июня после ограничений, связанных с распространением коронавируса. На 23 июня было запланировано полное возобновление работы общепита в городе.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: кафе  изоляция  гильотина  covid-19  ресторан  общественное питание  коронавирус  Роспотребнадзор 



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