Росрыболовство не поддерживает идею изменения механизма распределения квот на вылов рыбы

В ведомстве считают, что изменение принципов распределения квот негативно скажется на развитии отрасли

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) выступает против предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы электронными аукционами.

Кк сообщала газета «Золотой Рог», ФАС подготовила проект указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021-2025 гг.», в котором предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы электронными аукционами. Свою позицию ведомство объясняет тем, что исторический принцип снижает уровень конкуренции в отрасли, не позволяет ей развиваться, привлекать инвестиции.

«Росрыболовство не разделяет позицию ФАС России, предлагающей фактически отказаться от механизма закрепления долей квот, который существует и совершенствуется с 2004 года. Изменение принципов распределения квот негативно скажется на развитии рыбохозяйственного комплекса, приведет к снижению инвестиций, ухудшению экономических показателей развития отрасли, росту социальной напряженности», - считают в Росрыболовстве.

Кроме того, необходимость восполнения значительных расходов пользователей из-за приобретения ресурсов на аукционах подтолкнет их к браконьерской деятельности, не исключают в ведомстве.

«Исторический принцип распределения и закрепления права на добычу (вылов) водных биоресурсов является базовым и универсальным в отечественном законодательстве о рыболовстве. Он действует в отношении всех без исключения объектов промысла, для которых устанавливается общий допустимый улов, обеспечивает гарантию стабильности развития рыболовства», - отмечает ведомство.

Как считают в Росрыболовстве, отказ от действующего механизма закрепления долей квот приведет к нарушению существующей системы предоставления права на добычу водных биоресурсов, которая основана на преимущественном закреплении такого права за теми, кто реально занимается рыболовством и соблюдает все взятые на себя обязательства.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.