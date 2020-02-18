Вслед за крабами на аукционы отправляют рыбу

Федеральная антимонопольная служба предлагает забыть об историческом принципе распределения квот

Рыбной отрасли готовят удар ниже пояса - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принципа распределения квоты на вылов рыбы в РФ электронными аукционами. Пробный шар был обкатан на крабовом рынке – осенью прошлого года были проведены аукционы, на которые выставлялось 50% квот. Тогда было продано 35 лотов на 142,2 млрд рублей. По итогам проведенных аукционов в отрасли появились новые игроки.

Нововведения прописаны в проекте указа президента РФ «О Национальном плане развития конкуренции на 2021-2025 годы», подготовленного антимонопольным ведомством.

Согласно документу, в числе мер, направленных на развитие конкуренции, «предлагается реформировать действующий порядок предоставления прав на добычу (вылов) водных биоресурсов путем перехода от «исторического принципа» к распределению прав на добычу (вылов) водных биоресурсов на аукционах в электронной форме на электронных площадках».

Против перехода на аукционный принцип распределения квот ранее выступало Росрыболовство, напоминая, что это, прежде всего, противоречит решениям президиума Госсовета о закреплении квот на 15 лет. Ведомство заявляло, что предложение ФАС не учитывает специфику рыбодобывающей деятельности, которая характеризуется высокой капиталоемкостью. Это также может привести к банкротству ряда предприятий, которые будут лишены сырья для сохранения действующих мощностей.

Участники рынка опасаются выдавливания с рынка средних и мелких игроков, которым, в отличие от крупных холдингов будет очень сложно найти свободные средства на покупку квот.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.