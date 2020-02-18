Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вслед за крабами на аукционы отправляют рыбу
Федеральная антимонопольная служба предлагает забыть об историческом принципе распределения квот
Рыбной отрасли готовят удар ниже пояса - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принципа распределения квоты на вылов рыбы в РФ электронными аукционами. Пробный шар был обкатан на крабовом рынке – осенью прошлого года были проведены аукционы, на которые выставлялось 50% квот. Тогда было продано 35 лотов на 142,2 млрд рублей. По итогам проведенных аукционов в отрасли появились новые игроки.
Нововведения прописаны в проекте указа президента РФ «О Национальном плане развития конкуренции на 2021-2025 годы», подготовленного антимонопольным ведомством.
Согласно документу, в числе мер, направленных на развитие конкуренции, «предлагается реформировать действующий порядок предоставления прав на добычу (вылов) водных биоресурсов путем перехода от «исторического принципа» к распределению прав на добычу (вылов) водных биоресурсов на аукционах в электронной форме на электронных площадках».
Против перехода на аукционный принцип распределения квот ранее выступало Росрыболовство, напоминая, что это, прежде всего, противоречит решениям президиума Госсовета о закреплении квот на 15 лет. Ведомство заявляло, что предложение ФАС не учитывает специфику рыбодобывающей деятельности, которая характеризуется высокой капиталоемкостью. Это также может привести к банкротству ряда предприятий, которые будут лишены сырья для сохранения действующих мощностей.
Участники рынка опасаются выдавливания с рынка средних и мелких игроков, которым, в отличие от крупных холдингов будет очень сложно найти свободные средства на покупку квот.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Вслед за крабами на аукционы отправляют рыбу
- МТС запустила онлайн-маркет с IT-продуктами для микробизнеса и самозанятых граждан
- "Дом-2" решено поддерживать из госбюджета
- Путин уверен, что началась первая технологическая война
- Дизтопливо будет дешеветь
- Как отличить натуральное молоко, или нет
- Самая качественная "докторская" колбаса производится не в Приморье
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- В 2017 г. россиян ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты
- Чиновников заставят отказаться от продуктов Microsoft
Новости раздела
- Вслед за крабами на аукционы отправляют рыбу
- МТС запустила онлайн-маркет с IT-продуктами для микробизнеса и самозанятых граждан
- В России придумали "сверхтелефон"
- Сотовая связь с нового года резко подорожает
- Собственников жилья будут предупреждать о продаже их недвижимости по интернету
- Неучтенные дроны больше не смогут летать
- Гречка опять рванула в цене
- Во Владивостоке скоро может не остаться китайских туристов
- "Дом-2" решено поддерживать из госбюджета
- Бизнес только в сентябре выставит за ворота десятки тысяч россиян
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Подозреваемый в шпионаже поскользнулся на масле
- В Хабаровском крае объявлен тендер на проектирование молодежного жилого комплекса
- Туристическая отрасль в Приморье на грани краха
- Во Владивостоке ввели в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса
- "Аэрофлот" уже положил глаз на создаваемую авиакомпанию
- В Якутии природный парк "Ленские столбы" отмечает юбилей
- В Приморье средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась до общероссийского минимума
- Города Дальнего Востока избавляются от трамваев
- К праздничному столу: Фестиваль "Сделано в Приморье" вновь состоится
- В Приморье построят первый промышленный парк