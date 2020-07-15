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Россиянам хотят предложить зарабатывать на просрочке
Магазинам придется, ой, как несладко
Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором предлагает выплачивать россиянам, обнаружившим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение, передает RT.
В обращении парламентария указывается, что гражданин, который купил такой продукт и обратился по этому поводу в контролирующие органы, может получить моральную компенсацию только через суд. По словам Власова, в данной ситуации они, как правило, могут надеяться лишь на символическую компенсацию.
Отмечается, что в связи с этим депутат призывает в своем письме Попову рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин в случае выявления факта реализации просроченных продовольственных товаров и информирования об этом контролирующих органов, «сможет рассчитывать при наложении штрафа (на магазин. — "Газеты.Ru".) на половину его суммы».
По мнению Власова, этот экономический стимул позволит улучшить в стране общественный контроль за правонарушениями, которые связаны с продажей просроченной продукции.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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