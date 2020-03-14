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Рынок жилья обрадовался плохим новостям
Эксперты прогнозирует повышение цен на жилье в Приморье на 10-15%
В начале этого года специалисты ряда ведущих компаний России и Приморья, работающих в сфере жилой недвижимости, давали прогноз, что в течение всего этого года средняя цена "квадрата" на рынке жилья в наиболее крупных городах может вырасти на 10-15%. Но уже сегодня эти прогнозы ждет серьезная коррекция из-за падения курса рубля.
В настоящее время, эксперты, опрошенные "РИА Недвижимость", отметили, что на 85-90% на российском рынке жилья цены предложения на квартиры в многоэтажках сегодня пока еще остаются теми же, что и до обвала курса рубля до 75 рублей за 1 доллар и свыше 86 рублей за 1 евро. Однако, если рубль быстро не "поправится", то это грозит тем, что цены на жилье только из-за одного этого фактора могут вырасти на 10-15%. Притом, что сделки на отечественном рынке жилья сегодня не привязаны к доллару.
Предполагается, что потребитель "проглотит" это новое повышение цен, поскольку спрос на квартиры на фоне падения курса рубля по крупным городам РФ наоборот вырос более чем на 40%.
А генеральный директор госструктуры "ДОМ.РФ" Виталий МУТКО в конце минувшей рабочей недели заявил в комментарии канала "Россия 24", что в связи с ослаблением курса рубля ставки по ипотеке при покупке жилья через неделю-полторы могут быть подняты на 1-2 процентных пункта, поскольку банкам теперь стало невыгодно предоставлять кредиты на покупку жилья. Сейчас кредитные организации в основном еще ждут решения Центробанка по ключевой кредитной ставке, после которого и собираются скорректировать свои ставки кредитов. Принципиально ключевая ставка ЦБ может быть принята такой, что наметившееся повышение ставок по ипотечным кредитам отыграет назад.
Может или нет коснуться повышение ставок по ипотеке кредитов, которые выдаются по программе "Дальневосточная ипотека" и по иным льготным программам руководитель "ДОМ.РФ" не сказал.
Можно предположить, что, если рубль срочно не укрепится, то жилье в крупных городах страны с учетом прежних и новых прогнозов в этом году может подорожать до 20-25%.
Виктор КУДИНОВ.
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