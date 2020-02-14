www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.95 р.
EUR: 69.18 р. 10 CNY: 91.12 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

МТС запустила онлайн-маркет с IT-продуктами для микробизнеса и самозанятых граждан

14 Февраля 2020, 15:20 | В России

На базе этой платформы оператор планирует развивать экосистему продуктов для малого бизнеса

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявило о запуске онлайн-площадки, где клиенты могут без установки специального ПО и сторонних приложений подключить полезные IT-сервисы для бизнеса.

Платформа МТС Твой бизнес предоставляет доступ к продуктам, которые помогут предпринимателями эффективно управлять своим делом. На текущий момент запущены следующие сервисы:

•             Workzen — планировщик задач, который помогает управлять бизнесом и заменяет собой разрозненные аналоговые инструменты. Базовые функции: карточки клиентов с подробной информацией и историей заказов, наглядная доска с этапами работы по проектам и статусами по каждому заказу, календарь и напоминания о дедлайнах. Сервис доступен в офлайн-режиме.

•             МТС Маркетолог — сервис для самостоятельного запуска таргетированной мобильной и медийной рекламы в интернете. С помощью аналитики big data и специальных фильтров сервис помогает находить потенциальных клиентов среди десятков миллионов абонентов МТС.

•             Insider — сервис для проверки контрагентов, который собирает официальные данные о юридических лицах в России, анализирует и предоставляет в удобной форме заключение о благонадёжности проверяемых компаний. Сервис работает на базе b2b-стартапа из корпоративного акселератора МТС.

«У МТС существует ряд зарекомендовавших себя продуктов для малого бизнеса: от рекламных инструментов продвижения на основе big data до онлайн-касс и облачных сервисов. Создание единой платформы цифровых бизнес-решений — логичный шаг в развитии этого направления. На базе этой платформы мы сможем быстро развивать экосистему продуктов для малого бизнеса, в том числе, за счёт партнёрских сервисов, которые будут проходить тщательный отбор и проверку, чтобы мы могли гарантировать надёжность и эффективность предлагаемых решений», — отметил первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу МТС Вячеслав НИКОЛАЕВ.

Оплата сервисов Workzen и Insider реализована по подписной модели. В сервисе МТС Маркетолог оплата происходит за каждую рекламную кампанию в зависимости от фактического объема рекламы и выбранных настроек. В текущем году портфель платформы пополнят новые продукты и сервисы МТС и партнеров, в частности появятся услуги МТС Банка, конструкторы сайтов и документов, а также программа лояльности. 

Компании, у которых есть полезные для предпринимателей сервисы, могут стать партнёрами МТС Твой бизнес. Для того, чтобы добавить свой сервис на платформу, компания должна иметь ИП или юридическое лицо, а также соответствовать ряду критериев: от предоставления качественной поддержки пользователям до высокого уровня лояльности клиентов продукту. Подать заявку на участие в партнёрской программе можно по почте: [email protected]

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: малый бизнес  сервис  компания  мтс  онлайн  it 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]