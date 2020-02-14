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МТС запустила онлайн-маркет с IT-продуктами для микробизнеса и самозанятых граждан
На базе этой платформы оператор планирует развивать экосистему продуктов для малого бизнеса
ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявило о запуске онлайн-площадки, где клиенты могут без установки специального ПО и сторонних приложений подключить полезные IT-сервисы для бизнеса.
Платформа МТС Твой бизнес предоставляет доступ к продуктам, которые помогут предпринимателями эффективно управлять своим делом. На текущий момент запущены следующие сервисы:
• Workzen — планировщик задач, который помогает управлять бизнесом и заменяет собой разрозненные аналоговые инструменты. Базовые функции: карточки клиентов с подробной информацией и историей заказов, наглядная доска с этапами работы по проектам и статусами по каждому заказу, календарь и напоминания о дедлайнах. Сервис доступен в офлайн-режиме.
• МТС Маркетолог — сервис для самостоятельного запуска таргетированной мобильной и медийной рекламы в интернете. С помощью аналитики big data и специальных фильтров сервис помогает находить потенциальных клиентов среди десятков миллионов абонентов МТС.
• Insider — сервис для проверки контрагентов, который собирает официальные данные о юридических лицах в России, анализирует и предоставляет в удобной форме заключение о благонадёжности проверяемых компаний. Сервис работает на базе b2b-стартапа из корпоративного акселератора МТС.
«У МТС существует ряд зарекомендовавших себя продуктов для малого бизнеса: от рекламных инструментов продвижения на основе big data до онлайн-касс и облачных сервисов. Создание единой платформы цифровых бизнес-решений — логичный шаг в развитии этого направления. На базе этой платформы мы сможем быстро развивать экосистему продуктов для малого бизнеса, в том числе, за счёт партнёрских сервисов, которые будут проходить тщательный отбор и проверку, чтобы мы могли гарантировать надёжность и эффективность предлагаемых решений», — отметил первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу МТС Вячеслав НИКОЛАЕВ.
Оплата сервисов Workzen и Insider реализована по подписной модели. В сервисе МТС Маркетолог оплата происходит за каждую рекламную кампанию в зависимости от фактического объема рекламы и выбранных настроек. В текущем году портфель платформы пополнят новые продукты и сервисы МТС и партнеров, в частности появятся услуги МТС Банка, конструкторы сайтов и документов, а также программа лояльности.
Компании, у которых есть полезные для предпринимателей сервисы, могут стать партнёрами МТС Твой бизнес. Для того, чтобы добавить свой сервис на платформу, компания должна иметь ИП или юридическое лицо, а также соответствовать ряду критериев: от предоставления качественной поддержки пользователям до высокого уровня лояльности клиентов продукту. Подать заявку на участие в партнёрской программе можно по почте: [email protected]
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