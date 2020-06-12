Власти собираются заглянуть в лукошки россиян

Предложение Минюста выглядит чудовищным издевательством на фоне стремительного обнищания населения страны

Россиян могут начать штрафовать за сбор редких грибов, к которым относятся трюфели и мухоморы. С соответствующим предложением выступило Министерство юстиции России.

Для физических лиц штраф составит от 15 до 100 тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить за сбор запрещенных грибов от полумиллиона до одного миллиона рублей. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях уже внесен ведомством на общественное обсуждение.

Предложение Минюста РФ выглядит совершенно неуместным шагом на фоне стремительного роста числа бедных и даже нищих в стране. Особенно ситуация ухудшилась в условиях пандемии коронавируса, когда в России разоряются тысячи компаний, а пытающиеся выжить проводят массовые сокращения и режут зарплаты. Государственная помощь, как принято, символическая и вообще не затрагивает огромные пласты населения. Совершенно очевидно, что люди будут нынешним летом питаться «подножным кормом», к которому относятся и дары леса.

Ну и о референдуме… «Грибное дело» может стать раздражителем для многих россиян, которые видят в этом издевательство над здравым смыслом. И проголосуют соответственно. В иные времена активистов из Минюста можно запросто отнести в разряд вредителей и даже шпионов десяти разведок – таков ущерб от них. Но мы то знаем, что такие решения рождаются в России только по одной причине: власть в Москве совершенно оторвана от реальной жизни. Особенно в регионах. Отсюда и удивление, которое испытали министры, когда за «детскими деньгами» единомоментно обратились десятки миллионов семей. «Мы не думали, что у нас в стране столько бедных», - искренне признался министр соцразвития Антон Котяков. Не то слово. Их намного больше. Просто миллионам россиян в XXI веке не по карману даже простенький интернет.