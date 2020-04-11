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По приказу главы правительства россиян поделили на три категории
К первой отнесли москвичей, а дальневосточникам повезло попасть во вторую
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
На этой неделе президент России Владимир Путин распорядился представить предложения по расширению поддержки в рамках кредитных каникул, "чтобы мера стала доступной для большего числа людей". Эти шаги призваны поддержать население в ситуации с распространением коронавируса.
Для москвичей предел займа вырастет до 4,5 миллиона рублей, для жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока - до трех миллионов, для остальных - до двух миллионов.
В пределах этих сумм заемщик сможет приостановить выполнение своих обязательств перед банком.
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