По приказу главы правительства россиян поделили на три категории

К первой отнесли москвичей, а дальневосточникам повезло попасть во вторую

Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

На этой неделе президент России Владимир Путин распорядился представить предложения по расширению поддержки в рамках кредитных каникул, "чтобы мера стала доступной для большего числа людей". Эти шаги призваны поддержать население в ситуации с распространением коронавируса.

Для москвичей предел займа вырастет до 4,5 миллиона рублей, для жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока - до трех миллионов, для остальных - до двух миллионов.

В пределах этих сумм заемщик сможет приостановить выполнение своих обязательств перед банком.

Напомним, что унизительное разделение россиян на категории возникло и при назначении пособий по безработице в условиях коронавируса. Жители столицы будут получать пособие в 19,5 тысяч рублей. Потерявшим работу жителям Подмосковья тоже будут полагаться повышенные выплаты - 15 тысяч рублей. А минимальные выплаты по безработице по всей России подняли до МРОТ - 12 130 рублей. Понятно, что повышенные суммы - это доплаты бюджетов Москвы и Подмосковья, но не стоит забывать, что кошельки этих субъектов России фактически формируются из денег, высасываемых из всех страны.