Банкиры застукали россиян за частыми походами в "Винные магазины"

Сбербанк оценил расходы россиян на товары и услуги в условиях самоизоляции

Расходы россиян на товары и услуги за последние дне недели упали на 22,9%, сообщает лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные".

"Почти такое же изменение наблюдается относительно сопоставимой недели прошлого года (-23,3% год к году)", - говорится в исследовании. Повышенный спрос сохраняется только на товары категорий первой необходимости - продовольствие и медицинские товары.

При этом отмечается всплеск расходов в категории "Винные магазины" (+31% г/г) вторую неделю подряд. "Причем без характерной внутринедельной сезонности", указано в исследовании.

Зафиксирован рост покупок в рассматриваемый период и в сегменте "цифровые товары", что, по всей видимости, связано с началом периода самоизоляции.

При этом с 30 марта по 5 апреля безналичные расходы снизились на 58,8% в сфере услуг. Кроме того, аналитики лаборатории "СберДанные" видят ряд категорий, где постепенно приближается к нулю даже абсолютная величина трат: авиабилеты, турагентства, отели.

"В начале месяца к ним прибавились "спорт", "салоны красоты", "развлечения". Такая же ситуация - в других крупных товарных категориях: "одежда и обувь" (-94,2% г/г), "мебель и предметы интерьера" (-81,0%). Прекратились покупки бытовой техники и электроники. По итогам отчетной недели траты здесь падают на 58,2% г/г", - указывает Сбербанк.

По данным Сбербанка, в случае, если до конца месяца сохранятся нынешние уровни потребления, это подразумевает прямой вычет из ВВП РФ в размере порядка 900-950 млрд рублей (0,9% от годового объема), а, возможно, и более.