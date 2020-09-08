Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России ожидается дефицит импортного алкоголя
Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя
Отсутствие четких разъяснений, как правильно трактовать нормы нового закона о виноделии, привело к отказу розницы продавать часть зарубежных вин и коньяков. С проблемами, в частности, столкнулся производитель армянского «Арарата».
Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года. Проблема — в трактовке его нормы, которая требует на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) указывать место происхождения и год урожая винограда. Но технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие, говорят участники рынка.
«Мы считаем, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке, а та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству, но у надзорных органов может быть другая позиция», — сказал РБК Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, представляет крупнейшие торговые компании).
В группе Simple, одном из крупнейших поставщиков алкоголя, подтверждают проблему: в части маркировки закон не учитывает разницу в процессах производства, а торговые сети в целях соблюдения положений закона и исключения возможных штрафов вынуждены требовать, чтобы маркировка в части сорта, года и места урожая соответствовала законодательству.
Новости партнеров
Новости тематики
- В России ожидается дефицит импортного алкоголя
- Кафе и рестораны будут работать по новым правилам
- Россиянам хотят предложить зарабатывать на просрочке
- Банкиры застукали россиян за частыми походами в "Винные магазины"
- Спички, свечи, керосин...
- Гречка опять рванула в цене
- В августе россиян ждет испытание падением цен
- В России назревает дефицит спиртного
- Россияне начали все чаще экономить на одежде
- Колбаса и сосиски станут очень дорогими
Новости раздела
- В России ожидается дефицит импортного алкоголя
- Для мошенника и COVID-19 - лучший друг
- Корейские смартфоны покупают чаще чем китайские
- Кафе и рестораны будут работать по новым правилам
- Россиянам хотят предложить зарабатывать на просрочке
- МегаФон разогнал скорость мобильного интернета
- МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь
- Электросчетчики отныне – головная боль электросетевых компаний
- Власти собираются заглянуть в лукошки россиян
- По приказу главы правительства россиян поделили на три категории
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Территория нарушений
- Круглогодичный выставочный комплекс будет построен на Камчатке
- Центр электропитания аэропорта столицы Приморья переведен на дистанционное управление
- Дмитрий Алексеев: Золотой унитаз не нужен, гораздо круче "выпендриваться" проектами, которые ты делаешь
- Cудостроение: приморские верфи поднимаются с колен
- Полпреда Трутнева известили об обысках в Минвостокразвития
- Более 300 школьников и студентов прошли под парусами вдоль островов залива Петра Великого
- "Посмотри на Владивосток": Взгляд на другую планету
- Приморье восстанавливает торговлю
- Работа головой в темпе вальса