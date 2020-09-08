В России ожидается дефицит импортного алкоголя

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Отсутствие четких разъяснений, как правильно трактовать нормы нового закона о виноделии, привело к отказу розницы продавать часть зарубежных вин и коньяков. С проблемами, в частности, столкнулся производитель армянского «Арарата».

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года. Проблема — в трактовке его нормы, которая требует на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) указывать место происхождения и год урожая винограда. Но технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие, говорят участники рынка.

«Мы считаем, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке, а та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству, но у надзорных органов может быть другая позиция», — сказал РБК Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, представляет крупнейшие торговые компании).

В группе Simple, одном из крупнейших поставщиков алкоголя, подтверждают проблему: в части маркировки закон не учитывает разницу в процессах производства, а торговые сети в целях соблюдения положений закона и исключения возможных штрафов вынуждены требовать, чтобы маркировка в части сорта, года и места урожая соответствовала законодательству.