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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь

06 Июля 2020, 09:33 | В России

Такие есть и в Приморском крае

МИД России просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на их электронную почту.

"По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме... Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета", — говорится в уведомлениях, поступивших гражданам.

Рассылка организована по просьбе МИД России, пояснили РИА Новости в Минкомсвязи России, которое курирует портал госуслуг.

"Сегодня некоторые пользователи портала госуслуг получили в личные кабинеты и на почту уведомления от МИД РФ с просьбой вернуть государству деньги, которые были им излишне перечислены. Рассылка была организована по просьбе МИД России для нескольких тысяч человек на основе данных, которые предоставил МИД", — сказали агентству в Минкомсвязи.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.

Правительство в начале апреля выделило 500 миллионов рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. На финансовые выплаты могут рассчитывать те граждане России, которые находятся за границей с 1 января 2020 года. В июне кабмин выделил МИД еще 536 миллионов рублей для материальной помощи россиянам. Минкомсвязь запустила на портале госуслуг электронную форму заявления об оказании помощи.

Напомним, что материальную помощь от МИДа получили и приморцы, которые неадекватно отреагировали на ситуацию, и уже после начала пандемии отправились отдыхать в ряд стран. Где благополучно и застряли. Многие из них получили матпомощь от правительства. В ряде случаев речь шла о суммах более 100 тысяч рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: финансы  правительство  мид  помощь  возврат  вывоз  туризм 



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