Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь
Такие есть и в Приморском крае
МИД России просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на их электронную почту.
"По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме... Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета", — говорится в уведомлениях, поступивших гражданам.
Рассылка организована по просьбе МИД России, пояснили РИА Новости в Минкомсвязи России, которое курирует портал госуслуг.
"Сегодня некоторые пользователи портала госуслуг получили в личные кабинеты и на почту уведомления от МИД РФ с просьбой вернуть государству деньги, которые были им излишне перечислены. Рассылка была организована по просьбе МИД России для нескольких тысяч человек на основе данных, которые предоставил МИД", — сказали агентству в Минкомсвязи.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.
Правительство в начале апреля выделило 500 миллионов рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. На финансовые выплаты могут рассчитывать те граждане России, которые находятся за границей с 1 января 2020 года. В июне кабмин выделил МИД еще 536 миллионов рублей для материальной помощи россиянам. Минкомсвязь запустила на портале госуслуг электронную форму заявления об оказании помощи.
Напомним, что материальную помощь от МИДа получили и приморцы, которые неадекватно отреагировали на ситуацию, и уже после начала пандемии отправились отдыхать в ряд стран. Где благополучно и застряли. Многие из них получили матпомощь от правительства. В ряде случаев речь шла о суммах более 100 тысяч рублей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь
- Во Владивостоке скоро может не остаться китайских туристов
- Хостелы в жилых домах могут запретить уже весной
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Доля внутреннего туризма в России в 2016 году достигла 22%
- Раскрыты незаконные схемы продаж путевок в Турцию
- Крым и Приморье решили меняться тургруппами
- Россия планирует войти в тройку лидеров по въездному туризму
- Туристические сборы будут взымать с турагентств
- Выезжающих за рубеж россиян обяжут страховаться на 2 млн рублей
Новости раздела
- МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь
- Электросчетчики отныне – головная боль электросетевых компаний
- Власти собираются заглянуть в лукошки россиян
- По приказу главы правительства россиян поделили на три категории
- Банкиры застукали россиян за частыми походами в "Винные магазины"
- Цены на новостройки могут упасть на 30%
- Спички, свечи, керосин...
- Рынок жилья обрадовался плохим новостям
- Росрыболовство не поддерживает идею изменения механизма распределения квот на вылов рыбы
- Вслед за крабами на аукционы отправляют рыбу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Контроль над аэропортом Владивосток перешел к аэропорту Сочи
- Дальневосточникам дадут огромную скидку при покупке новых авто
- Находка постепенно снимает ограничения
- Условия микрокредитования в Приморье стали еще выгоднее
- Всегда быть в маске!
- Старшеклассники отныне будут учиться только по профилю
- Рыба: переработка в приоритете
- Во Владивостоке "Дальзавод" модернизирует причальные стенки
- "В Приморье очень активная и инициативная молодежь"
- В Хабаровском крае вышла книга "Дальневосточный ысыах объединяет народы"