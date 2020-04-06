Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цены на новостройки могут упасть на 30%
Эксперт: «Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года»
Крупнейшие российские застройщики при затянувшемся карантине из-за пандемии коронавируса могут снизить цены на новое жилье на 20–30%. Соответствующий прогноз опубликовало агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Эксперты прогнозируют падение спроса на недвижимость, поскольку из-за ограничительных мер значительная доля населения лишится части доходов.
«Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса — на 25% и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20–30%) для поддержания <...> уровня продаж», — приводит содержание исследования 6 апреля ТАСС.
Кроме того, по мнению специалистов, восстановление спроса на жилье при затянувшемся карантине может занять от двух до четырех лет, что приведет к сокращению выручки 20 крупнейших российских застройщиков на 200 млрд рублей (четверть от выручки 2019 года).
В свою очередь, при сохранении режима всеобщей самоизоляции до конца мая возможно падение цен на 5–10%, а восстановление спроса на недвижимость начнется уже с сентября текущего года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Цены на новостройки могут упасть на 30%
- Жилье в России существенно подорожает
- Недорогих квартир хватит на два-три года
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
- Число банкротств на российском строительном рынке увеличилось вдвое
- В России появятся государственные доходные дома
- Глава Минстроя считает преждевременной замену госэкспертизы строек на страхование
- В России введут запрет на полный расчет с застройщиками до завершения строительства для государственных заказчиков
- Россиянам рекомендовали срочно покупать квартиры
- Льготную ипотеку дадут на строительство дома из дерева
Новости раздела
- Цены на новостройки могут упасть на 30%
- Спички, свечи, керосин...
- Рынок жилья обрадовался плохим новостям
- Росрыболовство не поддерживает идею изменения механизма распределения квот на вылов рыбы
- Вслед за крабами на аукционы отправляют рыбу
- МТС запустила онлайн-маркет с IT-продуктами для микробизнеса и самозанятых граждан
- В России придумали "сверхтелефон"
- Сотовая связь с нового года резко подорожает
- Собственников жилья будут предупреждать о продаже их недвижимости по интернету
- Неучтенные дроны больше не смогут летать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
- Режим полной самоизоляции вводится в Приморье
- Строительный форум выявил тренды отрасли
- Полиция ЕАО перекрыла движение автотранспорта по федеральной трассе "Амур"
- Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
- Фургал ввел в Хабаровском крае режим "неполной" самоизоляции
- "У нашего бизнеса назревает огромная проблема с выплатой зарплаты, налогов, аренды…"
- XIV конкурс "Живая тайга" приглашает к участию журналистов юга Дальнего Востока и Забайкалья
- "Дальневосточная ипотека"
- Жителей Владивостока оповестят о коронавирусе по громкоговорителям