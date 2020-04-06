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Цены на новостройки могут упасть на 30%

06 Апреля 2020, 14:27 | В России

Эксперт: «Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года»

Крупнейшие российские застройщики при затянувшемся карантине из-за пандемии коронавируса могут снизить цены на новое жилье на 20–30%. Соответствующий прогноз опубликовало агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Эксперты прогнозируют падение спроса на недвижимость, поскольку из-за ограничительных мер значительная доля населения лишится части доходов.

«Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса — на 25% и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20–30%) для поддержания <...> уровня продаж», — приводит содержание исследования 6 апреля ТАСС.

Кроме того, по мнению специалистов, восстановление спроса на жилье при затянувшемся карантине может занять от двух до четырех лет, что приведет к сокращению выручки 20 крупнейших российских застройщиков на 200 млрд рублей (четверть от выручки 2019 года).

В свою очередь, при сохранении режима всеобщей самоизоляции до конца мая возможно падение цен на 5–10%, а восстановление спроса на недвижимость начнется уже с сентября текущего года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: ипотека  цена  карантин  квадратный метр  недвижимость  коронавирус 



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