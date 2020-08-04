Корейские смартфоны покупают чаща чем китайские

Бренд Samsung вернулся на первое место по продажам, обойдя Honor

Cмартфоны корейского бренда Samsung вернулись на первое место по продажам этих устройств в России, сместив на второе место китайский Honor (cуббренд Huawei).

По данным ритейлеров, в июне доля Samsung на рынке смартфонов в натуральном выражении составила 26%, Honor – 23%. Месяцем ранее доли корейского и китайского брендов составляли 21,1% и 23% соответственно. В июле разрыв увеличился еще ощутимее: доля рынка у устройств Samsung в штуках превысила 30%, тогда как у Honor составила чуть более 20%.

Рывок Samsung обусловлен прежде всего выводом этим летом на рынок новинок, в частности флагмана Galaxy S20 (на фото) и серии Galaxy А. При этом, самым продаваемым смартфоном июня стал Samsung Galaxy A51.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото: wikipedia.org