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Электросчетчики отныне – головная боль электросетевых компаний
С 1 июля они начали устанавливать счетчики за свой счет
Электросетевые компании и гарантирующие поставщики с 1 июля начнут устанавливать приборы учета потребления электроэнергии за свой счет. Об этом говорится в федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» от 27 декабря 2018 № 522-ФЗ.
Ответственность за приборы учета электроэнергии перейдет к энергетическим компаниям — гарантирующим поставщикам в многоквартирных домах и к сетевым компаниям в случае с прочими потребителями, к которым в том числе относятся потребители в частной жилой застройке.
«С переносом с 1 июля 2020 года ответственности за приборы учета электроэнергии на гарантирующих поставщиков и сетевые компании потребители не будут нести затраты на приобретение и установку приборов учета, что составляет 5 — 20 тыс. рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учета. Также с потребителя снимается вся ответственность за обслуживание и поверку приборов учета», — сообщили в Минэнерго России.
Обязанности потребителей
За потребителем остается обязанность следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в его зоне ответственности (например, в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом).
«Например, если потребитель сломал намеренно прибор учета электрической энергии, то в отношении такого потребителя будут применены “жесткие” расчетные способы (увеличивается цена при расчете за электроэнергию), чтобы стимулировать его больше так не поступать, а вот если прибор учета вышел из строя из-за дефекта, то будет производиться расчет по средним значениям и никаких штрафов не предусмотрено», — сообщили в Минэнерго.
Как изменятся тарифы
Рост тарифов на электроэнергию ограничен уровнем «инфляция минус», тарифы не вырастут сверх него в связи с появлением у гарантирующих поставщиков и сетевых компаний новых обязанностей по организации учета.
Расходы, появляющиеся у энергокомпаний, будут компенсированы за счет возникающей экономии, отметили в Минэнерго.
Нормативные акты, связанные с переносом обязанностей по установке и обслуживанию приборов учета с потребителей на сетевые компании и гарантирующих поставщиков, не направлены на изменение или регулирование стоимости приборов учета. Также не регламентируется вопрос поставщиков приборов учета — это свободный рынок, на котором сетевые компании и гарантирующие поставщики сами будут выбирать, где приобретать оборудование, пояснили в министерстве.
Минэнерго предполагает, что с учетом применения новых правил линейка приборов учета будет сокращена, а также будут исключены розничные продажи приборов учета, что приведет к снижению стоимости однотипных приборов учета в разрезе времени до и после 1 июля 2020 г. Основными поставщиками приборов учета будут российские производители.
Установка «умных» счетчиков
С 1 июля 2020 года сетевые организации и гарантирующие поставщики будут устанавливать «простые» приборы учета, но могут на свое усмотрение поставить интеллектуальные счетчики.
С 1 января 2022 года установке будут подлежать только интеллектуальные приборы учета. Выбор прибора учета потребителями не предусмотрен.
Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно. Новые приборы учета будут устанавливать новым потребителям в рамках технологического присоединения. Действующее оборудование будет меняться по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала.
Минэнерго рассчитывает, что до конца 2020 г. может быть установлено от 2 млн до 2,5 млн новых приборов учета потребления электроэнергии.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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