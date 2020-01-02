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В России придумали "сверхтелефон"
Сгибаемый, модульный и с подзарядкой от солнца
Российская компания создала концепт «телефона будущего». В нём авторы развили технологии, которые появились в коммерческих моделях только в текущем году.
Создатели концепта считают, что именно такими будут устройства в 2020-х. Название ему дали соответствующее — Overphone (рус. — «Сверхтелефон»).
Аппарат состоит из двух самостоятельных экранов, которые могут работать как в паре, так и по отдельности. Несколько устройств даже можно объединить в одно большое, чтобы получить огромный девайс. Кроме того, авторы концепта предсказали появление гибких аккумуляторов, благодаря которым смартфонам можно будет придавать любую форму.
Корпус «телефона будущего» будет полностью персонализирован, а заряжаться устройство сможет от альтернативных источников энергии, например, солнца.
Конечно, это всё лишь фантазии авторов, но кому-то это может показаться интересным.
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