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В России могут ввести "первосентябрьский капитал"

01 Сентября 2019, 12:00 | В России

Только по официальным данным стоимость сбора ученика к школе сейчас оценивается не меньше 21 тыс. рублей

У продолжающих стремительно беднеть россиян просто нет денег собрать ребенка в школу. А большинство семей с двумя и больше детей-школьников будут вынуждены влезать в кредиты, либо откровенно побираться.

В Госдуме новая инициатива, касающаяся школьного обучения. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по образованию Борис Чернышов выступил с предложением ввести в России «первосентябрьский капитал». Суть идеи в том, чтобы компенсировать родителям затраты на сборы ребенка в школу, если они превышают 25% от общего семейного дохода. По его подсчетам, минимальная стоимость «комплекта школьника» в России равна 11,4 тыс. рублей.

При этом депутат учитывал затраты только на самые необходимые для школьника вещи. Но ведь помимо обязательных покупок существует масса дополнительных, которые также ощутимо сказываются на семейном бюджете. Согласно данным ВЦИОМ, реальная стоимость сбора ученика оценивается никак не меньше 21 тыс. рублей.

Половина этой суммы, примерно 10 тыс. рублей — это затраты на покупку школьной формы, спортивной одежда для уроков физкультуры и на сменную обувь. Так ответили на вопрос о структуре своих затрат на сборы ребенка в школу опрошенные жители России. Еще 2,5 тыс. рублей в среднем уходит на покупку рюкзака или портфеля. Примерно столько же (2,7 тыс.) стоят письменные принадлежности и прочая канцелярия. А также 2,4 тыс. нужно заложить на учебники и тетрадки.

Кроме того, многие родители в числе обязательных трат назвали и «добровольно-принудительные» расходы. К ним относятся всевозможные взносы на ремонт/охрану/нужды школы (1,2 тыс. рублей), добровольные пожертвования (1 тыс. рублей) и подарки учителям (908 рублей).

Кроме того в Госдуме предлагают продлить летние каникулы до 1 октября.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: школа  образование  класс  1 сентября  форма  обучение  предмет 






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