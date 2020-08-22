Китайские авиакомпании предлагают безлимитные билеты

Российские авиаторы предпочитают поправлять свои дела, обдирая пассажиров как липку

Китай принимает все усилия для возрождения внутренних авиаперевозок. China Southern стала очередной китайской авиакомпанией, сформировавшей для клиентов «безлимитное» предложение, ранее о подобной ценовой политике объявили как минимум 8 китайских авиаперевозчиков.

«Первой ласточкой» стала Lucky Air, которая 13 июля представила предложение на неограниченные внутренние рейсы. То есть физическое лицо может приобрести «проездной» на внутренние рейсы сроком действия от месяца до года, а стоимость пакета начинается с 1588 юаней (227 долларов США). Через 2 дня после начала продаж авиакомпания объявила о том, что достигла максимальных продаж – билеты раскупали, как горячие пирожки.

Последователи начали «креативить», придумывать варианты – появились предложения для семей с детьми, билеты «выходного дня». Некоторые компании формируют совместные рейсы – это тоже работает. Возвращаясь к China Southern, отметим ее предложение на сумму 3699 юаней (528 долларов США) с человека и возможностью летать до января следующего года.

Старания не проходят даром - Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) заявила в пятницу, что авиасообщение вернулось к 80 процентам от докоронавирусного уровня. И это при том, что на период пандемии (в первом полугодии) авиакомпании страны понесли убытков на 4,89 млрд долларов.

Возможно ли представить нечто подобное в нашей стране? Жаль, но крайне маловероятно - отправившиеся в отпуск этим летом уже ощутили на своем кошельке аппетиты авиакомпаний.