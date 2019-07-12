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Приморье подкармливает Северную Корею
Экспорт пшеницы с начала года вырос в 28 раз
Приморский край в I полугодии 2019 года резко нарастил поставки пшеницы и муки в Северную Корею - с начала 2019 года в эту страну направлено 8,4 тыс. тонн пшеницы, за аналогичный период 2018 года – 0,3 тыс. тонн.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, всего за первое полугодие ведомством в Приморье выданы фитосанитарные сертификаты на экспортные партии зерна общим весом 266,7 тыс. тонн, а также продуктов переработки зерна (муки, крупы, хлопьев) общим весом 27,7 тыс. тонн.
В структуре экспорта зерна преобладает кукуруза – 113,3 тыс. тонн (за аналогичный период 2018 года на экспорт направлено 105,2 тыс. тонн зерна кукурузы). Наибольшее количество партий экспортировано в Японию (53,9 тыс. тонн), а также в Китай (41,5 тыс. тонн) и Республику Корея (17,7 тыс. тонн).
Кроме того, на экспорт из Приморского края направляются значительные объемы сои – за первое полугодие 2019 года – 107,4 тыс. тонн. Большая часть поставок зерна сои (104,8 тыс. тонн) осуществлена в Китай.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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