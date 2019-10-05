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В популярном мессенджере появится новая полезная функция
Разработчики тестирует ее по полной программе
Разработчики WhatsApp тестируют функцию исчезающих сообщений в новой версии программы (2.19.275), пишет портал WABetaInfo. Сейчас эту функцию можно протестировать в бета-версии программы.
Исчезающие сообщения будут пропадать из чата через определенный промежуток времени, который установит для себя пользователь. Сейчас эту функцию можно протестировать в групповых чатах: для этого нужно включить определенную опцию. Сообщения будут автоматически удалены из чата через пять секунд или один час (других вариантов пока не предусмотрено). О том, что пользователь удалил сообщения, других участников чата уведомлять не будут.
Когда функция исчезающих сообщений будет доступна всем пользователям, неизвестно, пишет портал. Но после завершения тестирования эта опция должна быть доступна и для приватных чатов.
Как ранее сообщал “Ъ”, для россиян мессенджеры стали главной функцией в смартфоне, при этом абоненты все чаще пользуются звонками через приложения, чем традиционной голосовой связью, о чем свидетельствуют данные компании Deloitte. В среднем на смартфоне у россиян установлено четыре мессенджера. У большинства опрошенных есть WhatsApp (83%), на втором месте Viber (61%), на третьем — Skype (53%).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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