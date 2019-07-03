Летать без визы на Тайвань можно будет еще один год

Для въезда на остров необходимо наличие паспорта со сроком действия более 6 месяцев и обратного билета.

Тайвань продлит безвизовый режим для граждан Российской Федерации еще на год. Безвизовый въезд для россиян на срок до 14 дней был открыт в сентябре 2018 года в тестовом режиме и должен был завершиться 31 июля 2019 года. В связи с успехом программы было принято решение продлить ее еще на год - до 31 июля 2020 года.

В конце мая регулярные полеты из Владивостока в Тайбэй (столица Тайваня) начала выполнять авиакомпания S7 Airlines. Полеты выполняются один раз в неделю на воздушных судах A320. Время в пути составляет 3 часа 50 минут.