Составлен календарь вымирания профессий

В январе составители календаря предлагают поминать профессии журналиста, лектора и консьержа…

В России появился календарь вымирания современных профессий на 2020 год. Он составлен образовательными проектами SkillFactory и Data Science, говорится в сообщении, поступившем в «Ленту.ру».

В общей сложности в календарь попали 50 специальностей. Авторы взяли на основу стандартный календарь профессиональных праздников, но вместо памятных дат предложили отмечать скорую смерть профессий.

Так, в январе составители календаря предлагают поминать профессии журналиста, лектора и консьержа, в феврале — SMM-менеджера, бармена, пилота и экскурсовода, в марте — профессии охранника, метеоролога, архивариуса, таксиста, билетера и диджея.

Также среди специальностей, которые вскоре вымрут, авторы календаря указывают профессии хирурга, эколога, сисадмина, переводчика, фитнес-тренера, экономиста и Деда Мороза. Календарь составлен для того, чтобы привлечь внимание к необходимости переквалификации специалистов в условиях стремительной автоматизации и роботизации рабочих процессов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.