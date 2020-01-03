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Составлен календарь вымирания профессий
В январе составители календаря предлагают поминать профессии журналиста, лектора и консьержа…
В России появился календарь вымирания современных профессий на 2020 год. Он составлен образовательными проектами SkillFactory и Data Science, говорится в сообщении, поступившем в «Ленту.ру».
В общей сложности в календарь попали 50 специальностей. Авторы взяли на основу стандартный календарь профессиональных праздников, но вместо памятных дат предложили отмечать скорую смерть профессий.
Так, в январе составители календаря предлагают поминать профессии журналиста, лектора и консьержа, в феврале — SMM-менеджера, бармена, пилота и экскурсовода, в марте — профессии охранника, метеоролога, архивариуса, таксиста, билетера и диджея.
Также среди специальностей, которые вскоре вымрут, авторы календаря указывают профессии хирурга, эколога, сисадмина, переводчика, фитнес-тренера, экономиста и Деда Мороза. Календарь составлен для того, чтобы привлечь внимание к необходимости переквалификации специалистов в условиях стремительной автоматизации и роботизации рабочих процессов.
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