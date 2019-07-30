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Приморская соя уплыла в Китай
Группа «Русагро» осваивает азиатские рынки
Группа компаний «Русагро» в июле отгрузила из порта Владивостока в китайский порт Наньтун (КНР) первую судовую партию сои (4,4 тыс. тонн) для компании COFCO Trading Ltd (входит в крупнейшую продовольственную компанию КНР Cofco Corp.). Сотрудничество продолжится в рамках заключенного контракта.
Всего в сезоне 2018/2019 ГК «Русагро» экспортировала в страны Восточной Азии 118 тыс. тонн кукурузы и 9 тыс. тонн сои.
На сегодня КНР является одним из крупнейших импортеров зерновых и масличных в мире. За 2017-2018 годы было импортировано 23 млн тонн зерновых и 94 млн тонн сои, в том числе 0,3 млн тонн из России, преимущественно кукурузы. «С учетом меняющихся традиционных торговых потоков Китай может стать значимым экспортным направлением для российской сельскохозяйственной продукции», - отмечает «Русагро».
Досье газеты «Золотой Рог»: Группа «Русагро» является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (5,3%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, девять сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 665 тыс. га земли. Основным владельцем холдинга является семья его основателя - Вадима МОШКОВИЧА, владеющая 71,9% капитала. Генеральный директор «Русагро» Максим БАСОВ владеет 7,3%.
В настоящее время «Русагро» строит в Приморье шесть свинокомплексов и племенную ферму общей производительностью 75 тыс. тонн свинины в живом весе в год (610 тыс. голов), а также комбикормовое производство на 300 тыс. тонн продукции в год и убойное производство.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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