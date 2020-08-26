Инвестполитика сетевых компаний Приморья тормозит экономику региона

Энергокомпании категорически отказываются пускать полученную прибыль на необходимую как воздух модернизацию энергомощностей

Задумываясь о создании крупного производства, инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью решать вопросы, связанные с обеспечением его электроэнергией, водой и теплом. С развитием территорий опережающего развития в Приморском крае стал особенно актуальным вопрос дефицита энергетических мощностей. А ведь новые объекты коммунальной инфраструктуры, строящиеся и модернизирующиеся для ТОР, позволяют не только обеспечить всем необходимым резидентов, но и улучшить качество коммунальных услуг для жителей соседних с ТОР населенных пунктов.

Так, например, в настоящее время в ТОР «Надеждинская» продолжается создание инженерной инфраструктуры, необходимой для работы действующих резидентов. Однако ее резиденты вынужденно сталкиваются с трудностями при подключении к электросетям. По словам руководителя агентства энергетики и газоснабжения Приморья Андрея ЛЕОНТЬЕВА, основная проблема энергоснабжения города – отсутствие центров энергопитания на его территории: «Тяжелая ситуация как для населения, так и чтобы подключать резидентов ТОР “Надеждинская”. Для развития города (Артема) нужная мощная энергосистема, необходимо строительство нового питающего центра для перевода нагрузок и создания резерва мощностей на существующих подстанциях».

Тормозом в этом деле выступают «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и ее региональный филиал - «Приморские электрические сти». Стоит отметить, что АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - это крупнейшей сетевая организация на территории Приморского края, входит в состав группы «РусГидро», эксплуатирует линии электропередач напряжением 0,4 – 110 кВ и трансформаторные подстанции, в том числе центры питания 35 кВ и выше.

Притом что ДРСК ежегодно утверждаются миллиардные объемы финансирования инвестиционной программы, свои объекты АО «ДРСК» не модернизировало годами, не вводило новые точки присоединения на существующих питающих центрах. Эти средства почему-то уходят на второстепенные нужды. К примеру, компания регулярно закупает автомобили, компьютеры, оргтехнику, при этом проекты по модернизации существующих или строительству новых объектов сетевого хозяйства исключаются из инвестиционной программы. Несколько лет к ряду инвестиционная программа не выполняется в полном объеме – порядка миллиарда рублей ежегодно остаются недоосвоенными.

Несмотря на то что ДРСК зарабатывает немалые деньги на передаче электроэнергии, источником финансирования инвестиционных проектов являются дорогостоящие кредиты, обслуживание которых обходится предприятию в копеечку. Так, в 2019 году выручка предприятия от продажи услуг составила 40,7 миллиардов рублей. Чистая прибыль акционерного общества, по данным системы «Спарк-Интерфакс», в 2019 году составила более 2,7 миллиардов рублей, в 2018 – более 2,9 миллиардов рублей, в 2017 – около 2,3 миллиардов рублей. Однако прибыль предприятия в качестве источника финансирования инвестиционных программ не рассматривается.

Еще один факт, который вызывает недоумение, это то, что компания «Приморские электрические сети» (филиал ДРСК) увеличила выручку от оказания услуг по передаче электроэнергии в 2019 году на 142 миллиона рублей, а себестоимость за этот же период увеличилась на 588 миллионов рублей. Это говорит о том, что финансирование операционной деятельности ведется сверх учтенных регулирующим органом объемов в ущерб инвестиционной деятельности.

Эту прибыль, как следует из открытых источников, в 2019 году ПЭС потратили на благотворительные цели (не связанные при этом с Приморским краем) 54 миллиона рублей. В 2018 и 2017 годах аналогичных расходов было по 75 миллионов рублей в год. Согласитесь, дело благородное, однако прямые, профильные обязательства с компании никто не снимал - основная деятельность компании все же не связана с благотворительностью .

Кроме того, доходы ТОП-менеджеров энергетической отрасли давно стали притчей во языцех. Несколько лет назад «Всероссийский электропрофсоюз» даже проводил акцию протеста под лозунгом «Рабочий энергетик не должен быть бедным». Претензия профсоюза заключалась в том, что на рядовые должности с зарплатой в 15-20 тысяч рублей сложно привлечь квалифицированных сотрудников, что в итоге ставит под угрозу бесперебойное функционирование энергосистемы. При этом, по данным профсоюза, зарплаты ТОП-менеджмента компаний отрасли в десятки, а порой и в сотни раз выше.

Не удивительно, что при таких затратах на оплату труда руководства собственных средств предприятий не хватает на реализацию инвестиционных программ. Для них приходится привлекать кредиты с высокими процентами.

Как отмечают эксперты, подобная ситуация развивается на фоне того, что на энергетическом рынке компания ДРСК является одной из самых «сытых» сетевых компаний и ее тариф на содержание сетей самый высокий в Приморском крае. Однако все это не отражается на желании компании развивать подконтрольный ей электросетевой комплекс.