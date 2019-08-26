Приморцам скоро негде будет жить

Строители сокращают объемы ввода жилья

Ввод жилья в Приморском крае за 7 месяцев 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 261,8 тыс. кв. метров, сообщает Приморскстат. И это несмотря на то, что часть новых проектов реализуется в рамках льготного режима Свободный порт Владивосток.

В том числе половина всего жилья построена индивидуальными застройщиками.

В том числе половина всего жилья построена индивидуальными застройщиками. Радует и тот факт, что ввод жилья населением увеличился на 10%.

Приморскстат также отмечает, что объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 42,9 млрд рублей, что на 19% больше января-июля 2018 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Виктора КУДИНОВА