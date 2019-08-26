Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцам скоро негде будет жить
Строители сокращают объемы ввода жилья
Ввод жилья в Приморском крае за 7 месяцев 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 261,8 тыс. кв. метров, сообщает Приморскстат. И это несмотря на то, что часть новых проектов реализуется в рамках льготного режима Свободный порт Владивосток.
В том числе половина всего жилья построена индивидуальными застройщиками.
В том числе половина всего жилья построена индивидуальными застройщиками. Радует и тот факт, что ввод жилья населением увеличился на 10%.
Приморскстат также отмечает, что объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 42,9 млрд рублей, что на 19% больше января-июля 2018 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Виктора КУДИНОВА
Новости тематики
- Приморцам скоро негде будет жить
- В Приморье резко подешевел один из сегментов рынка недвижимости
- Качество предлагаемых к продаже гостиниц во Владивостоке не выдерживает критики
- У многодетных семей в Приморье могут забрать землю
- "Белые пятна" в понятии "недвижимость" будут ликвидированы
- Во Владивостоке цены на самое "доступное" жилье продолжают бить рекорды
- Почти 250 приморских семей подали заявки на получение "Доступной ипотеки"
- У Владивостока не хватает земли для многодетных
- "Горячая точка" Владивостока: Кто и зачем отжимает землю у Академгородка
- Жителю Приморья на московскую однушку придется копить 12 лет
Новости раздела
- Приморцам скоро негде будет жить
- На рынке Интернета Приморья произошла "сделка века"
- ТОП-5 маршрутов августа
- Сувенир на съедение
- Своевременно и современно
- Строить дорого, но восстанавливать - дороже
- В Приморье продан интернет-провайдер "АльянсТелеком"
- В Приморье цены на фрукты пошли в рост
- Приморская соя уплыла в Китай
- Коррупция в Приморье прижилась даже на кладбищах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Медицину Владивостока слили
- "Охота на волков"
- Приморье хотят избавить от позора
- Три новейших скоростных поезда доставили на Сахалин
- Аэропорт Владивостока крупно задолжал
- Во Владивостоке в самом культовом месте станет светло
- Специально к ВЭФ объявлен конкурс, призами в котором стало топливо для автомобилей
- Изобретатель из Москвы переехал в Приморье с глобальным бизнес-планом и ноу-хау
- Аэропорт Владивостока хотят заставить заплатить за чужую недвижимость
- Во Владивостоке через аукцион ищут подрядчика на доброе дело