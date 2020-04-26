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Оплатить "коммуналку" в Приморье можно не выходя из дома

26 Апреля 2020, 13:10 | Приморье

Как заплатить за квартиру, не выходя из нее, рассказали в министерстве ЖКХ Приморья

По словам главы ведомства Владимира Бабича, для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции  приморцам предложен ряд онлайн- сервисов для оплаты коммунальных услуг.

«Оплатить свет, тепло, холодную и горячую воду, капитальный ремонт и вывоз мусора можно с помощью банковских приложений для онлайн платежей, на сайтах  ресурсноснабжающих предприятий. Также возможна оплата через мобильное приложение “Квартплата+”, через государственную систему ГИС ЖКХ, через систему “Город”. Зачисление средств происходит в течение одного дня», – пояснил министр.

Он добавил, что по всем спорным вопросам, связанными с начислениями за коммунальные услуги, можно обращаться по указанным в квитанциях номерам телефонов.

Как подчеркнула зампредседателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, несмотря на то, что из-за эпидемии коронавируса до конца года приостановлено начисление пени и штрафов за неоплату коммунальных услуг, оплачивать «коммуналку» нужно вовремя.

«Подготовка к зиме, проведение плановых ремонтов, повышение качества жилищно-коммунальных услуг напрямую зависит от количества собираемых средств с потребителей. Чем исправнее платят жители, юридические лица, тем больше коммунальщики смогут привести в порядок сетей, оборудования, жилых домов», – обозначила Елена Пархоменко.

Зампред Правительства региона напомнила, что в Приморье более 42,5 тысячи жителей получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, на это с начала года краевой бюджет направил 216,8 миллиона рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: оплата  covid-19  самоизоляция  жкх  квитанция  онлайн  карантин  режим 



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