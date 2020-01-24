Территорию опережающего развития "Михайловский" расширят под китайский проект

«Дочка» компании из Харбина выращивает в Приморье рис, сою и кукурузу

Китайский бизнес продолжает осваивать земли Приморья - ООО «Дальселькор», 100%-ная дочка китайской компании «Лянтай» (Харбин), реализует проект по выращиванию и переработке сои и риса на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский». Производительность комплекса составит 50 тыс. тонн сои в год. Уже введено в эксплуатацию основное здание комплекса по обработке, фасовке и хранению риса.

«Земля, на которой находится завод, была взята «пустой», без строений. Построена и скоро будет введена в эксплуатацию сушильная башня, сформирована площадка для стоянки комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники. В рамках проекта обрабатываются 3 тыс. га в Спасском районе. В перспективе инвестор увеличить посевные площади до 30 тыс. гектаров. Для этого ему нужна дополнительная господдержка. Режим ТОР позволит развить проект и увеличить производство. Для этого мы внесли в Минвостокразвития России предложения по расширению границ ТОР «Михайловский», - пояснил глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид ПЕТУХОВ.

Выращенный в Приморье рис сегодня поставляется в местные торговые сети и другие дальневосточные регионы – Амурскую область, Бурятию, Забайкалье, а также в Китай и Монголию

Досье газеты «Золотой Рог»: В марте 2016 года компания «Лянтай по научно-техническому развитию сельского хозяйства Хэйлунцзян» учредила во Владивостоке ООО «Дальселькор». Уставный капитал ООО составляет 110 млн рублей, чистая прибыль в 2018 году – 7,34, млн рублей. Гендиректор компании – Евгений ОХЛОПКОВ.

«В 2017 году они (инвесторы – Прим. автора) взяли в аренду землю в Спасском районе и засеяли ее рисом и соей. Осенью того же года «Дальселькор» получил первый урожай — 2,5 тыс. тонн риса и 1,1 тыс. тонн сои. По итогам 2019 год было засеяно 800 га рисом, 700 га кукурузой и 1 тыс. га соей, было получено 3,2 тыс. тонн риса, 5,6 тыс. тонн кукурузы, 1,3 тыс. тон сои», - отметил инвестиционный директор АНО АПИ Константин ЛЕЖЕНИН.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.