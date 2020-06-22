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Китайцы будут есть приморское мороженое
Продукция артемовского молокозавода холдинга «ГринАгро» допущена на рынок Поднебесной
КНР разрешила очередной порции российских предприятий поставки молочной продукции на свой рынок. В том числе в список включено АО Гормолокозавод «Артемовский» (г. Артем, Приморский край), входящий в холдинг «ГринАгро».
Таким образом, в настоящее время право экспортировать свою продукцию в Китай имеют 52 российских предприятия по производству мороженого.
В настоящее время 79,43% акций АО ГМЗ «Артемовский» владеет АО «СГБ Хран» (Владивосток), учредителями которого являются Александр БЕККЕР, Аркадий ГОРДИЯН (по 42,5%) и Феликс САСС (15%). Также «СГБ Хран» владеет 100% акций АО «Приморский кондитер» («Примкон»).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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