Китайцы будут есть приморское мороженое

Продукция артемовского молокозавода холдинга «ГринАгро» допущена на рынок Поднебесной

КНР разрешила очередной порции российских предприятий поставки молочной продукции на свой рынок. В том числе в список включено АО Гормолокозавод «Артемовский» (г. Артем, Приморский край), входящий в холдинг «ГринАгро».

Таким образом, в настоящее время право экспортировать свою продукцию в Китай имеют 52 российских предприятия по производству мороженого.

В настоящее время 79,43% акций АО ГМЗ «Артемовский» владеет АО «СГБ Хран» (Владивосток), учредителями которого являются Александр БЕККЕР, Аркадий ГОРДИЯН (по 42,5%) и Феликс САСС (15%). Также «СГБ Хран» владеет 100% акций АО «Приморский кондитер» («Примкон»).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.