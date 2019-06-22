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Туристка из Приморья о запрете на полеты в Грузию: "Хочется рыдать"
Сотни приморцев могут потерять свои деньги из-за нового витка напряженности между Москвой и Тбилиси
Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», согласно которому российские авиакомпании должны прекратить полеты в Грузию с 8 июля 2019 года, а правительству поручено «обеспечить возвращение» в Россию находящихся в Грузии россиян и их багажа.
Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Туроператорам рекомендуется «воздержаться» от продажи туров в Грузию.
Правительство России должно «принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа».
Комментируя указ президента, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что он будет действовать до тех пор, пока ситуация в Грузии не нормализуется, а «любые угрозы для безопасности наших граждан» не исчезнут.
Как известно, Грузия является одной из самых популярных у российских туристов стран. В том числе и у жителей Приморья. Многие из желающих посетить эту страну нынешним летом, уже купили билеты и путевки. Одна из потенциальных туристок из Владивостока, с которой удалось поговорить корреспонденту газеты «Золотой Рог», сообщила, что они с несколькими подругами намеревалась посетить кавказскую страну через месяц, однако теперь все планы рухнули. «Мы просто в отчаянии. Так давно мечтали. Мы долго планировали маршрут, все оплатили, нашли наконец время - долгожданный отпуск, первый за несколько лет, а теперь вот… Просто хочется рыдать, – рассказала она. – Зачем грузинские политики устроили такое? Ведь они просто-напросто подставили свой бизнес и тысячи работников, которые живут на российском туризме. Мы уже звонили нашим друзьям и родственникам в Грузии. Люди там тоже в отчаянии, ведь почти вся туриндустрия в этой стране завязана именно на российских туристов».
Отметим, что несколько авиакомпаний, которые совершают полеты в Грузию, - "Смартавиа", "Победа", Red Wings, S7, уже сообщили о полном возврате стоимости билетов на рейсы, которые будут отменены после 8 июля, а также о запрете продаж билетов с этой даты. "Аэрофлот", "ЮтЭйр", "Уральские авиалинии" пока не сообщали о таком шаге. Также Ассоциация туроператоров России обещает, что все туристы, купившие организованные туры и путевки в Грузию, частичто или полностью приходящиеся на даты после 8 июля, смогут вернуть свои деньги. А вот тем, кто собирался или уже уехал в неспокойный регион, самостоятельно оплачивая все маршруты и гостиницы, остается только посочувствовать. Такие траты никто возмещать не будет.
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