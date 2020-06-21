Вернуть доверие дольщиков

Эксперты уверены: в Приморье с обманом дольщиков будет покончено раньше, чем в целом по России

Отчитываясь 10 июня этого года перед Законодательным собранием Приморского края, губернатор Олег КОЖЕМЯКО признал, что есть ряд проблем, которые решить полностью пока не удается. К ним, в частности, относится и проблема обманутых дольщиков. Главе Приморья, так сказать, «в наследство» достались десятки долгостроев и около 4 тысяч обманутых дольщиков, чьи интересы ни муниципальные власти, ни краевые ранее не отстаивали. Застройщики многие годы манипулировали суммами денег, сроками строительства и просто доверием дольщиков, почти не рискуя ответить за это по закону.

Кстати, эксперты считают, что Федеральный закон №214-ФЗ «О долевом строительстве», который был принят 15 лет тому назад, был не так и плох. За всю историю своего существования он корректировался в среднем по два раза в год и выдержал 26 правок. В итоге там прекрасно были расписаны и требования, и ответственность застройщиков. Беда была в другом - никто с них ничего особенно не требовал, и никто особенно не привлекал к ответственности. Эта безнаказанность и породила проблему, общую для всей нашей страны.

Российский Фонд защиты дольщиков признавал, что к началу этого года по России насчитывалось порядка 200 тысяч обманутых дольщиков и около 3 тысяч долгостроев, в строительство которых они ошибочно вложили свои деньги. И чтобы решить их проблему, требуется не менее трех лет и 500 миллиардов рублей. То есть, в лучшем случае обманутые дольщики пропадут в 2023-м году. На эти цели Фонд за три года решения проблемы сумел аккумулировать около 100 миллиардов рублей.

На «правительственном часе» в Совете Федерации 17 июня министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир ЯКУШЕВ заявил, что в этом году Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства на решение проблемы обманутых дольщиков было решено выделить 30 миллиардов бюджетных рублей, из которых 11 миллиардов - из бюджетов регионов. Он напомнил, что в прошлом году Фонду уже выделялись таким образом 35 миллиардов. А вице-премьер РФ Марат ХУСНУЛЛИН на совещании с участием президента России Владимиром ПУТИНЫМ отметил, что на эти 30 миллиардов предполагается ввести 229 домов в 20 регионах, что позволит дать жилье примерно 40 000 обманутых дольщиков.

В то же время генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга СУН-ЖАЮ выразила уверенность, что в Приморье с обманом дольщиков будет покончено раньше, чем в целом по России. Большинство из примерно тридцати долгостроев с долевым участием граждан предполагается ввести в 2020-2021 годах. В крайнем случае, несколько последних домов - в 2022-м году. А по тем объектам, которые оказалось невозможно завершить, было принято принципиальное решение: выплатить дольщикам компенсации деньгами. На это из краевого бюджета были выделены средства, и 160 семьям положенные им деньги были выплачены.

Губернатор в своем отчете отметил, что в минувшем году руководству края с участием Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края и АО «Корпорация развития Приморского края» удалось достроить пять многоквартирных домов - это около 19 000 кв. метров жилья, решив проблему для 584 приморских семей. То есть количество обманутых дольщиков начало реально сокращаться. Хотя, конечно, хотелось бы побыстрее.

Уже в этом году был сдан ЖК «Одиссей», и ключи от квартир в нем получили еще 200 обманутых дольщиков. Сейчас вводится первый 25-этажный дом из шести долгостроев микрорайона Снеговая падь «Д», которые частично строились по программе «Доступное жилье для жителей России», но оказались в числе проблемных объектов.

Ольга Сун-Жаю, комментируя отчет губернатора, отметила, что именно, благодаря его личному вмешательству, нестандартным решениям и постоянным контактам с представителями инициативных групп дольщиков, а также финансированию из краевого бюджета, Корпорацией и региональным Фондом обманутых дольщиков, решение проблемы с 2018-го года серьезно сдвинулось. В этом году в целом по краю намечено ввести уже 13 многоэтажных долгостроев, в которых дольщики «застряли во времени». Да и в целом жилищное строительство в Приморье повышает ввод объемов. В минувшем году было введено более полумиллиона квадратных метров жилья, и в этом будет сдано не меньше.

Принятие поправок в Конституцию РФ должно повысить ответственность государства и всех ветвей власти к своим гражданам и решению их проблем. А таких, как долевой обман, в будущем возникать вообще не должно. Правовая и финансовая защищенность решения жилищной проблемы граждан должна быть на очень высоком уровне. И в этом отношении набирающий обороты механизм проектного финансирования и эскроу-счетов должен быть сегодня безупречно отлажен и застрахован от любых неприятностей для граждан.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию России продлится в течение 7 дней. Выразить своё волеизъявление можно будет с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.