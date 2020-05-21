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Популярность "Госуслуг" во Владивостоке резко выросла
Цифровая активность в Приморье остается очень высокой
ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, зафиксировал в мае 5-кратный рост числа обращений к государственным онлайн-ресурсам. В целом, цифровая активность в Приморье остается очень высокой и на 89% превышает показатели 2019 года.
Использование сервисов цифровых государственных услуг 19 мая достигло рекордного уровня – жители Владивостока стали обращаться к ним в 5 раз чаще, чем в конце апреля. Это связано с подачей заявлений на получение различных социальных выплат в связи с текущей экономической ситуацией. Кроме того, тенденция свидетельствует о повышении уровня digital-культуры и постепенном переходе на современные форматы получения государственных услуг.
Также во Владивостоке продолжает расти интерес к киберспортивным и геймерским платформам – только за три недели мая количество запросов к таким ресурсам выросло втрое. По-прежнему не сдают позиций и телемедицинские сервисы – их популярность увеличилась вдвое относительно конца апреля. Таким образом, горожане по возможности стараются избегать медицинских учреждений в связи с эпидемиологической обстановкой, отдавая предпочтение общению с врачами в режиме онлайн и постепенно открывая для себя новые технологии.
Общий индекс цифровой активности во Владивостоке, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных, снизился после майских праздников и отмены режима нерабочих дней с максимального значения в 10 баллов до 9. Тем не менее, количество обращений к цифровым решениям остается стабильно высоким и на 89% превышает показатели 2019 года.
|
|
Использование цифровых сервисов (Владивосток), изменение к 2019, %
|
Категория сервисов
|
19 мая 2020
|
30 апреля 2020
|
Киберспортивные и геймерские платформы
|
647
|
238
|
Онлайн-кинотеатры и потоковое видео
|
383
|
444
|
Телемедицинские сервисы
|
380
|
230
|
Образовательные платформы
|
183
|
379
|
Интернет-магазины
|
169
|
174
|
Государственные ресурсы
|
124
|
26
|
Банковские приложения и финтех
|
110
|
110
|
Социальные сети
|
88
|
114
|
Сервисы доставки еды
|
86
|
89
|
Видеоконференцсвязь и сервисы удаленной работы
|
75
|
114
|
Мессенджеры
|
47
|
63
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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