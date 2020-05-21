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Популярность "Госуслуг" во Владивостоке резко выросла

21 Мая 2020, 10:29 | Приморье

Цифровая активность в Приморье остается очень высокой

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, зафиксировал в мае 5-кратный рост числа обращений к государственным онлайн-ресурсам. В целом, цифровая активность в Приморье остается очень высокой и на 89% превышает показатели 2019 года.

Использование сервисов цифровых государственных услуг 19 мая достигло рекордного уровня – жители Владивостока стали обращаться к ним в 5 раз чаще, чем в конце апреля. Это связано с подачей заявлений на получение различных социальных выплат в связи с текущей экономической ситуацией. Кроме того, тенденция свидетельствует о повышении уровня digital-культуры и постепенном переходе на современные форматы получения государственных услуг. 

Также во Владивостоке продолжает расти интерес к киберспортивным и геймерским платформам – только за три недели мая количество запросов к таким ресурсам выросло втрое. По-прежнему не сдают позиций и телемедицинские сервисы – их популярность увеличилась вдвое относительно конца апреля. Таким образом, горожане по возможности стараются избегать медицинских учреждений в связи с эпидемиологической обстановкой, отдавая предпочтение общению с врачами в режиме онлайн и постепенно открывая для себя новые технологии.

Общий индекс цифровой активности во Владивостоке, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных, снизился после майских праздников и отмены режима нерабочих дней с максимального значения в 10 баллов до 9.  Тем не менее, количество обращений к цифровым решениям остается стабильно высоким и на 89% превышает показатели 2019 года.

 

 

Использование цифровых сервисов (Владивосток), изменение к 2019, %

Категория сервисов

19 мая 2020

30 апреля 2020

Киберспортивные и геймерские платформы

647

238

Онлайн-кинотеатры и потоковое видео

383

444

Телемедицинские сервисы

380

230

Образовательные платформы

183

379

Интернет-магазины

169

174

Государственные ресурсы

124

26

Банковские приложения и финтех  

110

110

Социальные сети  

88

114

Сервисы доставки еды

86

89

Видеоконференцсвязь и сервисы удаленной работы

75

114

Мессенджеры

47

63
 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

 

Автор:
Теги: технологии  госуслуги  рост  соцсети  сервис  мтс  онлайн  тренд  еда 



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