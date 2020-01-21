"Дикси" запускает франшизу "Первым делом" на Дальнем Востоке

ГК «ДИКСИ» и региональный ритейлер «Фреш 25», управляющий сетью супермаркетов «Фреш 25» и магазинами низких цен «Радиус», подписали соглашение о развитии франшизы «Первым делом» на территории Дальневосточного федерального округа.

Согласно достигнутым договоренностям, ГК «ДИКСИ» предоставит дальневосточному партнеру право на использование бренда «Первым делом», доступ к торговым технологиям компании и возможность заказывать товары из ассортимента торговых сетей ГК «ДИКСИ» для дальнейшей реализации.

Новые партнеры смогут участвовать в совместных промо-акциях, размещать в магазинах POS-материалы, реализовывать в своих торговых точках продукцию собственной торговой марки «Первым делом», которую ГК «ДИКСИ» запустила еще в 2014 г. Это 75 торговых наименований в категориях «напитки», «гигиена», «вода», «молочные продукты», «бакалея», «консервация и нонфуд».

Александр БРОДЯГИН, вице-президент ГК «ДИКСИ»:

«Фреш 25» - это ключевой партнер ГК «ДИКСИ» на Дальнем Востоке. Наши новые партнеры хорошо знают рынок и особенности этого региона. Мы, в свою очередь, накопили большую экспертизу по работе с магазинами традиционной торговли, развивая дистрибуторское направление, и увидели потребность рынка в простой и удобной франшизе без жестких обязательств и ограничений. Мы рассчитываем на синергетический эффект наших возможностей и компетенций. Такая схема партнерства позволит нам максимально эффективно взаимодействовать в интересах местных покупателей и сделать доступными для них ассортимент и сервис одной из крупнейших федеральных сетей».

Павел ТУШАНОВСКИЙ, учредитель компании «Фреш 25»:

«Мы, безусловно, видим хорошие перспективы сотрудничества с партнером такого высокого уровня. Данное сотрудничество никаким образом не отразится на взаимоотношениях с текущими поставщиками. Мы будем совместно продолжать работу по поиску, разработке и внедрению новых технологий, которые позволят оптимизировать операционные затраты. Симбиоз двух сетей - федеральной и местной - позволит сохранить рабочие места и улучшить ценовое предложение для покупателей, что благоприятно скажется на развитии экономики региона в целом».

ГК «ДИКСИ» привлекает к сотрудничеству по развитию франшизы «Первым делом» действующие продуктовые магазины формата «у дома» площадью не менее 50 кв. метров. В настоящее время торговые точки под этой вывеской уже работают в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Досье "Золотого Рога":

Группа компаний «ДИКСИ» - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа управляла 2 707 магазинами, включая 2 537 магазинов «у дома» «Дикси», 129 магазинов «Виктория» и 41 компактный гипермаркет «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК «ДИКСИ» работают в 755 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-Западный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.

ООО «Управляющая компания Фреш 25» с 2014 года поддерживает программы сдерживания цен, инициированные администрацией Приморского края.

Сеть «Фреш 25» участвует в следующих программах:

«Социальная цена», задача которой - минимизировать торговую наценку на продукты первой необходимости для всех жителей края;

«Приморская рыба», позволяющая предлагать покупателям оптимальный ассортимент рыбной продукции по низкой цене;

«Социальная карта Приморец», обеспечивающая незащищенные группы населения дополнительными скидками на продукты.

Совместный проект сети «Фреш 25» и ГК «Дикси» так- же выполняет задачу сдерживания цен за счет использования более выгодной логистики и эффективной оптимизации операционных затрат.

Цель реализации этого проекта - получение более привлекательных цен на продукты на полках магазинов.

Законодательное Собрание Приморского края совместно с администрацией Приморского края неоднократно обсуждали вопросы снижения потребительских цен, и такой проект является важным этапом для достижения этой задачи.

«Фреш 25» приглашает к сотрудничеству действующие продуктовые магазины формата «у дома» площадью не менее 50 кв. метров.

На фото: Согласно достигнутым договоренностям ГК «ДИКСИ» предоставит «Фрэш 25» право на использование бренда «Первым делом», доступ к торговым технологиям компании и возможность заказывать товары из ассортимента торговых сетей ГК «ДИКСИ» для дальнейшей реализации.

Фото ГК «ДИКСИ».