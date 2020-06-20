Помощь государства должна стать эффективной и адресной

В июньском отчете Законодательному собранию края губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО отметил, что среди ряда актуальных проблем, которые необходимо решать в первую очередь особое значение имеет обеспечение жильем детей-сирот и многодетных семей.

Дополнительные меры

Год назад отмечалось, что в решении проблемы жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения взрослых, Приморский край находился в последней десятке российских регионов, и если обеспечение жильем этой категории населения продолжилось бы прежними темпами, то на ликвидацию этой очереди потребовалось бы еще более 20 лет. Однако и это утверждение вызывало сомнения, поскольку, если в начале 2018 года в крае в очередях на квартиры было 6 522 сироты, то в конце года - 7 322. То есть строилось и выкупалось под эту категорию населения жилья существенно меньше, чем этого требовала ситуация, и очередь росла.

Эту ситуацию требовалось переломить, что сейчас и делается. Для приобретения жилья сиротам в бюджете Приморья на этот год было заложено свыше 1,2 миллиарда рублей, что почти в 3 раза больше тех средств, которые на это выделялись в 2018 году. При этом миллиард рублей был передан муниципалитетам с полномочиями по подбору жилых помещений под эту программу. Данные средства позволят обеспечить квартирами более 600 сирот. Кстати, в крае за последнее время 832 человека этой категории все-таки решили свой квартирный вопрос. Из них 133 – через сертификаты на социальную выплату, 699 - через договоры найма специализированного жилого помещения.

На встрече с детьми-сиротами, стоящими в очереди на получение квартир, губернатор сообщил о новой дополнительной мере социальной поддержки, которой стали жилищные сертификаты. Их решено предоставлять тем, кому уже более 25 лет, то есть адаптированным к самостоятельной жизни, в отношении которых имеются положительные судебные решения по жилью. Стоимость сертификатов будет рассчитываться для каждого муниципалитета края отдельно, но должна обеспечивать возможность покупки 36 кв. метров жилья, что положено сироте по сегодняшней социальной норме не только по краю, но и во Владивостоке, где цены на жилье существенно выше, а жилье для сирот - одно из самых дорогих в стране.

К настоящему времени работа специалистов правительства края над документом, определяющим реальную выкупную стоимостью жилья по муниципалитетам, практически завершен. Известно, что впредь эту стоимость будет устанавливать исключительно край. Присутствовавшие на той встрече отметили, что такое решение их обнадеживает, но получить жилье хочется побыстрее.

Чтобы проблема действительно решалась быстрее, финансирование целевой программы по обеспечения жильем сирот должно быть серьезно увеличено.

Но здесь есть и особая проблема – зачастую дети во многих обычных семьях не могут рассчитывать на подобную поддержку ни со стороны своей семьи, ни со стороны государства. И в этом видится определенный перекос.

Сегодня поправками в Основной Закон предложено закрепить защиту и сохранение таких традиционных ценностей, как «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях». Но все эти ценности должны прививаться и через общую семейную собственность, которая сегодня отсутствует и разбита на доли, например, по жилью, и через достойное по площади жилье для всей семьи.

Безусловно, системное решение проблемы жилья для детей должно быть общероссийским, адресным и на достойном уровне, чтобы все дети имели более-менее равные стартовые возможности к началу своей взрослой жизни.

Не скатиться в демографическую яму

Не менее остро в регионе продолжает стоять вопрос и по жилью для многодетных семей. К сожалению, исполнение принятого 8 ноября 2011 года краевого закона №837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» сегодня в основном провалено. Но не в плане выделения земли. Вне Владивостока эти проблема в основном решена. Но тысячи таких семей по всему краю, получившие эти бесплатные участки, так и не смогли приступить к строительству на них индивидуального жилья.

Поддержка государства оказалась недостаточной в части обеспечения участков под ИЖС дорогами и инженерной инфраструктурой, без чего строительство жилья просто не имело смысла. Многие участки оказались вдали от социальной инфраструктуры и в этом плане оказались неудобны многодетным семьям для освоения. Там же, где проектами было решено внедрить социальную инфраструктуру на больших территориях, выделенных многодетным семьям, это строительство так и не начиналось. По той же банальной причине - на это у муниципалитета денег нет, а свыше эти деньги даже не обещали.

Безусловно, решения всех этих проблем – это компетенция не региональной власти, а федеральной. И желательно, чтобы они не затягивались. Ведь отсутствие этих решений будет продолжать затягивать Россию в ее демографическую яму.

В Приморском крае есть здоровая традиция – предоставление жилья тем семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей. Так, за минувший год за счет краевого бюджета свой квартирный вопрос по социальным нормам решили 7 семей и 63 многодетные семьи, в каждой из которых воспитываются пять и более детей или трое и более детей, среди которых один ребенок-инвалид.

К сожалению, в отношении такого обеспечения жильем всех многодетных семей, нуждающихся в нем, краевой бюджет бессилен. Но, наверное, есть смысл на федеральном уровне подумать о строительство для таких семей недорогого льготного жилья по целевой госпрограмме, которое они затем постепенно могли бы выкупать. Если в этом будет поддержка государства, то такое строительство с привлечением недорогих кредитов сможет вполне успешно пойти.

Поправки в Конституцию, за которые мы должны проголосовать, а затем и соответствующие законы, которые будут приниматься на основе и в ключе обновленной Конституции, надеемся, должны обеспечить решение многих социальных проблем, особенно проблем тех людей, которые находятся в наиболее сложных жизненных условиях. Именно за счет социальных гарантий государство может влиять на процессы в социуме: например, стимулировать повышение рождаемости, без чего невозможно решить демографические проблемы. Нужно сделать все, чтобы человек чувствовал себя защищенным в течение всей жизни, а помощь получали те, кому она действительно нужна.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.