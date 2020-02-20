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В Приморье вновь выращивают бройлеров
Специально под проект создана компания «Агроптица»
ООО «Агроптица» (г.Артем) перезапустило работу птицефабрики в поселке Заводской Приморского края, мощность производства на данном этапе составляет 450 тонн курицы в месяц.
Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, сейчас на предприятии работают 235 человек, в дальнейшем планирует увеличение рабочих мест до 1 тысячи.
Для реализации планов развития предприятия необходимо освободить из-под ареста часть производственных объектов фабрики, принадлежащих обанкроченному ЗАО «Михайловский бройлер».
«Будем работать со следственным комитетом, прокуратурой и судами, чтобы высвободить эти помещения. У инвестора должна быть возможность наращивать объемы, создавать рабочие места, обеспечивать курицей социальные учреждения, оптово-розничную сеть», – сказал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.
«Для сохранения производственного комплекса предприятия-банкрота «Михайловского бройлера» на ключевые объекты зашел новый инвестор ООО «АгроПтица». Запущена котельная, два моноблока на пять залов каждый для клеточного содержания, восстановлен инкубаторий, восстанавливается убойное производство, готовятся мощности под родительское стадо. В настоящее время на откорме находятся почти 700 тыс. цыплят», - сообщает пресс-служба.
Досье деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «АгроПтица» зарегистрировано в сентябре 2019 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - разведение сельскохозяйственной птицы. Учредителем компании является Владислав ХЕ, он же гендиректор и совладелец ООО «Альтаир», ООО «Элизийм Восток» и ООО «Лесная сказка».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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