Популярность "Госуслуг" во Владивостоке резко выросла

Цифровая активность в Приморье остается очень высокой

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг зафиксировал в мае 5-кратный рост числа обращений к государственным онлайн-ресурсам. В целом, цифровая активность в Приморье остается очень высокой и на 89% превышает показатели 2019 года.

Использование сервисов цифровых государственных услуг 19 мая достигло рекордного уровня – жители Владивостока стали обращаться к ним в 5 раз чаще, чем в конце апреля. Это связано с подачей заявлений на получение различных социальных выплат в связи с текущей экономической ситуацией. Кроме того, тенденция свидетельствует о повышении уровня digital-культуры и постепенном переходе на современные форматы получения государственных услуг.

Также во Владивостоке продолжает расти интерес к киберспортивным и геймерским платформам – только за три недели мая количество запросов к таким ресурсам выросло втрое. По-прежнему не сдают позиций и телемедицинские сервисы – их популярность увеличилась вдвое относительно конца апреля. Таким образом, горожане по возможности стараются избегать медицинских учреждений в связи с эпидемиологической обстановкой, отдавая предпочтение общению с врачами в режиме онлайн и постепенно открывая для себя новые технологии.

Общий индекс цифровой активности во Владивостоке, который оператор формирует на основе обезличенных больших данных, снизился после майских праздников и отмены режима нерабочих дней с максимального значения в 10 баллов до 9. Тем не менее количество обращений к цифровым решениям остается стабильно высоким и на 89% превышает показатели 2019 года.

Использование

цифровых

сервисов

(Владивосток),

изменение к 2019, % Категория сервисов 19 мая 2020 30 апреля 2020 Киберспортивные и геймерские платформы 647 238 Онлайн-кинотеатры и потоковое видео 383 444 Телемедицинские сервисы 380 230 Образовательные платформы 183 379 Интернет-магазины 169 174 Государственные ресурсы 124 26 Банковские приложения и финтех 110 110 Социальные сети 88 114 Сервисы доставки еды 86 89 Видеоконференцсвязь и сервисы удаленной работы 75 114 Мессенджеры 47 63

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

