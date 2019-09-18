Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китайские персики и яблоки скоро вновь вернутся в Приморье
Абсурдный запрет на ввоз фруктов обещают снять после инспекции китайских хозяйств
Россия и Китай будут продолжать углублять сотрудничество, в том числе в торговле сельхозпродукцией. В ближайшей перспективе речь идет о снятии ограничений для китайских поставщиков косточковых культур. А это значит, что на прилавки Приморья вернутся китайские персики, яблоки и нектарины.
«Мы последовательно работаем над устранением барьеров, которые ограничивают развитие торговли сельхозпродукцией. Речь идет о поставках в Китай российской сои, пшеницы и ряда других культур», - заявил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.
На встрече были обсуждены перспективы и возможные решения по снятию в ближайшее время ограничений для китайских поставщиков косточковых культур, сказал он.
РФ запретила поставки косточковых и семечковых культур из Китая с 10 августа этого года. Причиной, по данным Россельхознадзора, стали «продолжающиеся случаи поставок растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами».
Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. По данным Россельхознадзора, ее ввоз превышает 900 тыс. тонн в год. В том числе более 180 тыс. тонн приходится на цитрусовые, более 190 тыс. тонн - на яблоки, груши, сливы, нектарины, абрикосы, персики. К косточковым культурам относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня, черешня, к семечковым - яблоки, груши, айва. Кроме того, Китай поставляет в РФ более 80 тыс. тонн томатов в год, порядка 53 тыс. тонн продовольственного картофеля, а также 100 тыс. тонн лука и чеснока.
В настоящее время российские специалисты готовятся к инспектированию мест выращивания плодов в Китае.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Китайские персики и яблоки скоро вновь вернутся в Приморье
- Приморские порты теряют деньги
- В Приморье построят новую ТЭЦ
- Авиазавод "Прогресс" готовит новейший гражданский вертолет
- В Приморье продан интернет-провайдер "АльянсТелеком"
- В Приморье цены на фрукты пошли в рост
- Приморская соя уплыла в Китай
- Коррупция в Приморье прижилась даже на кладбищах
- Японцы хотят отправить приморский лес в топку
- У Приморья отбирают сотни миллионов
Новости раздела
- Китайские персики и яблоки скоро вновь вернутся в Приморье
- В Приморье ждут шведскую IKEA
- Клиенты АЗС ННК получат приятный бонус
- Приморские порты теряют деньги
- В Приморье построят новую ТЭЦ
- Авиазавод "Прогресс" готовит новейший гражданский вертолет
- Приморцам скоро негде будет жить
- На рынке Интернета Приморья произошла "сделка века"
- ТОП-5 маршрутов августа
- Сувенир на съедение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На Дальнем Востоке предлагают вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
- На Сахалине посетители фестиваля "Остров-Рыба" съели почти 5000 бутербродов с красной икрой
- Известному российскому олигарху оставили причалы в Находке
- От перемены мест мешаемых…
- Рыбный рынок в центре Владивостока обещают открыть в начале 2022 года
- Строим новый флот, запускаем береговые заводы
- Более 370 млн рублей выделено на ремонт Артемовской ТЭЦ в 2019 году
- В Приморье ремонт важнейшей автомагистрали должны начать в следующем апреле
- Администрация Владивостока и ассоциация строителей договорились о партнерстве
- Укрепляя позиции, развивая Дальний Восток