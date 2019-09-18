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Китайские персики и яблоки скоро вновь вернутся в Приморье

18 Сентября 2019, 10:01 | Приморье

Абсурдный запрет на ввоз фруктов обещают снять после инспекции китайских хозяйств

Россия и Китай будут продолжать углублять сотрудничество, в том числе в торговле сельхозпродукцией. В ближайшей перспективе речь идет о снятии ограничений для китайских поставщиков косточковых культур. А это значит, что на прилавки Приморья вернутся китайские персики, яблоки и нектарины.

«Мы последовательно работаем над устранением барьеров, которые ограничивают развитие торговли сельхозпродукцией. Речь идет о поставках в Китай российской сои, пшеницы и ряда других культур», - заявил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.

На встрече были обсуждены перспективы и возможные решения по снятию в ближайшее время ограничений для китайских поставщиков косточковых культур, сказал он.

РФ запретила поставки косточковых и семечковых культур из Китая с 10 августа этого года. Причиной, по данным Россельхознадзора, стали «продолжающиеся случаи поставок растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами».

Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. По данным Россельхознадзора, ее ввоз превышает 900 тыс. тонн в год. В том числе более 180 тыс. тонн приходится на цитрусовые, более 190 тыс. тонн - на яблоки, груши, сливы, нектарины, абрикосы, персики. К косточковым культурам относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня, черешня, к семечковым - яблоки, груши, айва. Кроме того, Китай поставляет в РФ более 80 тыс. тонн томатов в год, порядка 53 тыс. тонн продовольственного картофеля, а также 100 тыс. тонн лука и чеснока.

В настоящее время российские специалисты готовятся к инспектированию мест выращивания плодов в Китае.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: фрукты  яблоки  Дмитрий Медведев  китай  торговля  запрет 



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