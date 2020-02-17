Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С Китаем попытаются договориться о бесперебойных поставках огурцов и помидоров
Вопросы цены в продаже нужно решать с местными оптовиками
Министерство сельского хозяйства РФ и Россельхознадзор проведут переговоры с китайскими партнерами о организации бесперебойных поставок сельхозпродукции из Поднебесной на российский рынок. Такое решение было принято по итогам совещания, которое провела замминистра сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ во Владивостоке на прошлой неделе.
«В ходе совещания было отмечено, что в настоящий момент ценовая ситуация в Дальневосточном федеральном округе стабилизируется. Повышение цен на овощную продукцию наблюдалось в конце января из-за закрытия пунктов пропуска на российско-китайской границе, однако в феврале поставки возобновились, - говорится в сообщении пресс-службы министерства. - Кроме того, большинство регионов оперативно переориентировались на закупки овощей из Сибирского и Уральского федеральных округов, а также из Азербайджана, Казахстана, Ирана и других государств».
Для увеличения поставок российской продукции на Дальний Восток Минсельхоз проработает варианты оказания господдержки при транспортировке овощей. Кроме того, вместе с Минвостокразвития будут проработаны меры поддержки местных производителей. В частности, Минсельхоз уже поддержал предложение о строительстве новых овощехранилищ на Дальнем Востоке для обеспечения регионов необходимой инфраструктурой для долгосрочного хранения овощей так называемого «борщевого набора».
По данным газеты «Золотой Рог», сложной ситуацией на рынке уже пытались воспользоваться оптовые предприятия Приморья, взвинтившие цены на китайские овощи в несколько раз. На данный момент ситуация стабилизировалась.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- С Китаем попытаются договориться о бесперебойных поставках огурцов и помидоров
- Территорию опережающего развития "Михайловский" расширят под китайский проект
- У Приморья опять появятся окорочка
- Приморский край станет базой для программы "Ценные морепродукты"
- Китайские персики и яблоки скоро вновь вернутся в Приморье
- Приморские порты теряют деньги
- В Приморье построят новую ТЭЦ
- Авиазавод "Прогресс" готовит новейший гражданский вертолет
- В Приморье продан интернет-провайдер "АльянсТелеком"
- В Приморье цены на фрукты пошли в рост
Новости раздела
- С Китаем попытаются договориться о бесперебойных поставках огурцов и помидоров
- Рост цен на жилье обрел второе дыхание
- Приморцев оставили один на один с оборзевшими спекулянтами (фото)
- Территорию опережающего развития "Михайловский" расширят под китайский проект
- "Дикси" запускает франшизу "Первым делом" на Дальнем Востоке
- Новый российский авианосец будут строить в Приморье
- У Приморья опять появятся окорочка
- В Приморье появится свой космодром
- Приморский край станет базой для программы "Ценные морепродукты"
- Приморью овощной голод не грозит
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Подозреваемый в шпионаже поскользнулся на масле
- В Хабаровском крае объявлен тендер на проектирование молодежного жилого комплекса
- Туристическая отрасль в Приморье на грани краха
- "Аэрофлот" уже положил глаз на создаваемую авиакомпанию
- В Якутии природный парк "Ленские столбы" отмечает юбилей
- Города Дальнего Востока избавляются от трамваев
- В Приморье построят первый промышленный парк
- Во Владивостоке ввели в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса
- В Приморье средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась до общероссийского минимума
- К праздничному столу: Фестиваль "Сделано в Приморье" вновь состоится