www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.45 р. 100 JPY: 57.8 р.
EUR: 68.77 р. 10 CNY: 90.91 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

С Китаем попытаются договориться о бесперебойных поставках огурцов и помидоров

17 Февраля 2020, 15:51 | Приморье

Вопросы цены в продаже нужно решать с местными оптовиками

Министерство сельского хозяйства РФ и Россельхознадзор проведут переговоры с китайскими партнерами о организации бесперебойных поставок сельхозпродукции из Поднебесной на российский рынок. Такое решение было принято по итогам совещания, которое провела замминистра сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ во Владивостоке на прошлой неделе.

«В ходе совещания было отмечено, что в настоящий момент ценовая ситуация в Дальневосточном федеральном округе стабилизируется. Повышение цен на овощную продукцию наблюдалось в конце января из-за закрытия пунктов пропуска на российско-китайской границе, однако в феврале поставки возобновились, - говорится в сообщении пресс-службы министерства. - Кроме того, большинство регионов оперативно переориентировались на закупки овощей из Сибирского и Уральского федеральных округов, а также из Азербайджана, Казахстана, Ирана и других государств».

Для увеличения поставок российской продукции на Дальний Восток Минсельхоз проработает варианты оказания господдержки при транспортировке овощей. Кроме того, вместе с Минвостокразвития будут проработаны меры поддержки местных производителей. В частности, Минсельхоз уже поддержал предложение о строительстве новых овощехранилищ на Дальнем Востоке для обеспечения регионов необходимой инфраструктурой для долгосрочного хранения овощей так называемого «борщевого набора».

По данным газеты «Золотой Рог», сложной ситуацией на рынке уже пытались воспользоваться оптовые предприятия Приморья, взвинтившие цены на китайские овощи в несколько раз. На данный момент ситуация стабилизировалась.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: господдержка  овощи  коронавирус  совещание  рынок  китай  Минсельхоз 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]