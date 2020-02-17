С Китаем попытаются договориться о бесперебойных поставках огурцов и помидоров

Вопросы цены в продаже нужно решать с местными оптовиками

Министерство сельского хозяйства РФ и Россельхознадзор проведут переговоры с китайскими партнерами о организации бесперебойных поставок сельхозпродукции из Поднебесной на российский рынок. Такое решение было принято по итогам совещания, которое провела замминистра сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ во Владивостоке на прошлой неделе.

«В ходе совещания было отмечено, что в настоящий момент ценовая ситуация в Дальневосточном федеральном округе стабилизируется. Повышение цен на овощную продукцию наблюдалось в конце января из-за закрытия пунктов пропуска на российско-китайской границе, однако в феврале поставки возобновились, - говорится в сообщении пресс-службы министерства. - Кроме того, большинство регионов оперативно переориентировались на закупки овощей из Сибирского и Уральского федеральных округов, а также из Азербайджана, Казахстана, Ирана и других государств».

Для увеличения поставок российской продукции на Дальний Восток Минсельхоз проработает варианты оказания господдержки при транспортировке овощей. Кроме того, вместе с Минвостокразвития будут проработаны меры поддержки местных производителей. В частности, Минсельхоз уже поддержал предложение о строительстве новых овощехранилищ на Дальнем Востоке для обеспечения регионов необходимой инфраструктурой для долгосрочного хранения овощей так называемого «борщевого набора».

По данным газеты «Золотой Рог», сложной ситуацией на рынке уже пытались воспользоваться оптовые предприятия Приморья, взвинтившие цены на китайские овощи в несколько раз. На данный момент ситуация стабилизировалась.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



