Коррупция в Приморье прижилась даже на кладбищах

Кому выгоден беспредел на городском погосте Уссурийска?

В распоряжении редакции «Золотого Рога» оказалась целая пачка жалоб от граждан и предпринимателей Уссурийска касающиеся работы городского кладбища. Предприниматели, в частности, пишут о том, что все проблемы начались с момента назначения на должность начальника МКУ УГО "Управление благоустройства" Александра КОВАЛЕНКО.

Из жалоб граждан, оказавшихся перед необходимостью похоронить или почтить память близких людей, так же усматривается, что в последнее время со стороны чиновников начались административные препоны и не понятное давление на предпринимателей.

Для начала Коваленко А.С. дал распоряжение о запрете проезда по улице Суворова и по грунтовой дороге слева от улицы Русской. И вот уже третий год население объезжает по полю брошенные посредине асфальтового покрытия блоки. Обе дороги по факту перекрыты. Сделано это якобы с целью не допустить расхищение и вандализм на кладбище. Вот только ни одной жалобы по этому поводу показать не могут. И наоборот - есть жалобы на работников МКУ УГО, которые сжигали венки для оттаивания земли перед копкой могил.

Для чего это сделано на самом деле? Как пишут предприниматели, Коваленко А.С. выгодно, что бы люди подъезжали и шли по центральной аллее кладбища, где находится магазин его отца Сергея КОВАЛЕНКО. Его фирма размещается в кирпичном здании на территории кладбища, на муниципальной земле. На каком основании земельный участок посреди кладбища, вместе со строением «смотрителя» оказался в частных руках чиновники отвечать отказываются.

Год назад прошла информация, что УМУПТС реорганизовывается. Коваленко А.С. видимо решил воспользоваться удобным моментом. Сначала увольняют мастера Алексея под надуманным обвинением о коррупции и ставят на его место Владимира ЮГАЯ – друга и однокурсника Коваленко А.С.

Покупают пару вагончиков (не понятно за чьи средства) и незаконно устанавливают их на муниципальной земле. По закону там может стоять только вагончик смотрителя - работника администрации, но пользуются ими посторонние люди.

Назначенный на должность мастера участка выполняющий роль смотрителя кладбища - Владимир Югай работу свою выполнял, как пишут предприниматели, мягко говоря, безответственно. Предположительно, это сделано специально, что бы УМУПТС своей работой вызвало недовольство населения и под этой маркой могли ввести в производство копки новую частную «хорошую» фирму. Так катастрофа с выполнением заказов стала просто масштабна. Почти каждая вторая могила или не докапывалась до стандартов, утвержденных администрацией для копки, или вовсе не выполнялась вовремя. Места, выделенные же мастером участка Югай В.А., им же забывались. К примеру, могилы копались не в тех местах, которые указывали клиенты. Гробы на ритуалах… застревали в узких ямах. Ямы обваливались и оплывали. Ну и везде жглась резина, которую жечь запрещено категорически.

С апреля 2019 года предприниматели перестали перезаказывать копку могил у муниципальных работников и стали копать сами. Качество выросло без изменения цены, сроки перестали срываться.

Это не понравилось чиновникам. С граждан стали требовать документы для разрешения копки могилы, хотя предусмотрено иметь весь пакет документов только перед непосредственно захоронением тела в могилу. Это отодвигает сроки похорон на 2-3 дня, особенно если смерть приходится на выходные дни.

Граждане, которые спешат захоронить близких и не имеют возможности быстро собрать документы, вынуждены идти «на поклон» к чиновникам или заказывать похороны в фирме, которую указывают подчиненные Коваленко А.С. Несложно угадать, в какой фирме заказывают похороны и почему эти похороны становятся дороже, чем у других предпринимателей.

Примерно с середины апреля на кладбище появляются люди в форме охранников. Они начинают «не пускать» на кладбище. При этом договора ни с муниципалитетом, ни с кем-либо еще не показывают. И только 8 мая на сайте госзакупок появляется информация о проведении аукциона на заключение договора на охрану кладбища. Вопрос, за какие деньги охраняют и на каком основании до этой даты, остался без ответа.

Но и всех этих противоправных мер чиновнику показалось мало. С 14 мая Коваленко А.С. в разрез установленных правил и собственных ответов на письма граждан установил новое время выдачи разрешений.

Мало того, что в отличие от других городов, разрешения не выдаются по субботам, так еще и документы стали принимать до 13.00 одного дня, а выдавать разрешения только после 14.00 следующего дня. Понятно, что разрешения для фирмы «дружественной» к Коваленко А.С. выдаются в течение нескольких минут (причем иногда при не полном пакете документов), о что подтверждают многочисленные свидетели.

На вопросы возмущенных граждан и предпринимателей работники МКУ УГО «Управление благоустройства» не отвечают. Ссылаются на приказ начальника отдела Александра Коваленко, который никто в глаза не видел. Сам Коваленко говорит, чтобы писали ему письменный запрос, на который он будет отвечать 30 дней. Получается, что он специально приказал осложнять процесс погребения для населения? Создавать предпринимателям трудности в оказании качественных услуг?

Так же граждан волнует вопрос, почему не производятся захоронения на новом, сданном в эксплуатацию, кладбище в с. Глуховка. Старое кладбище переполнено, новое место на нем найти проблематично. Да и места под могилы выделяет на нем смотритель странно – те что заказывает приближенная к Коваленко фирма, отмеряются в сухом месте, а те что заказывают другие предприниматели – оказываются в оврагах и посреди свалок мусора.

Граждане и предприниматели больше месяца ждали ответов на свои вопросы от администрации Уссурийска и соответствующих органов, но в итоге чиновники ответили «отписками».

Только отдел полиции написал, что разбирается в вопросе перекрытия дорог бетонными блоками. Хотя и там разбираться не в чем – сама администрация подтвердила данный факт самоуправства со стороны начальника МКУ УГО. Да и сам Коваленко не отрицает свою причастность к этому в своих ответах гражданам.

В связи с категорическим нежеланием властей Уссурийска Евгения КОРЖА поставить на место своего подчиненного, граждане сразу вспоминают возбужденное в отношении него уголовное дело. В тот раз Корж вину признал полностью, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в связи с чем отделался штрафом (как говорят жители – «лёгким испугом»). Нет ли наличия коррупционной составляющей в отношениях начальника МКУ УГО и покрывающего его деяния главы города – задаются вопросом граждане в своих письмах.

Не получив внятной реакции со стороны правоохранительных органов Уссурийска, предприниматели пошли выше – уже написаны жалобы на бездействия городских чиновников и правоохранителей Уссурийска в адрес краевой Прокуратуры и Следственного комитета, которые, очевидно, не оставят без внимания историю со странными совпадениями фамилий и чиновничьих и коммерческих интересов.

Редакция следит за развитием событий и готова выслушать все стороны конфликта.

Юрий РОГОВ.