Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Магазины вправе не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты в регионах, где введен масочный режим, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой РИА Новости.

Ведомство совместно с представителями торговых сетей подготовило методические рекомендации о том, как организовать соблюдение масочного режима в магазинах. Они были направлены в регионы, Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию, рассказал замминистра. "В рекомендациях подробно описаны типовые случаи: как реагировать, если в магазин пытается войти покупатель без маски или если покупатель снял ее в самом торговом зале. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе", — пояснил Евтухов.

По его словам, сотрудник не может и не должен надевать маску на покупателя силой. "В случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Остальное - это работа правоохранительных и контрольных органов", - заключил он.

Сейчас во многих российских регионах ввели масочный режим. Не исключение и Приморье: накануне губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба в Находке подчеркнул, что масочный режим сохранится в крае еще надолго, и поручил главам муниципальных образований усилить работу по профилактике эпидемии и выявлению заболевших коронавирусом. Также глава отметил, что на ближайшем заседании штаба может быть принято решение по снятию ограничений в некоторых районах Приморского края. «Решение будет принято исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитете. Мы определим характер действий административных комиссий по поэтапному открытию предприятий. За выходные они будут обследованы и после согласования в понедельник, 18 мая, получат разрешения на открытие», – передает слова Олег Кожемяко пресс-служба правительства края.

С 30 апреля в Приморье обязательно соблюдение «социальной» дистанции в 1,5 метра, ношение масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, в пассажирском и общественном транспорте, в том числе такси. Предусмотрена административная ответственность за нарушение данного режима по статье 20.6.1. КоАП РФ – штраф может составить от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.