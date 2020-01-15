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Новый российский авианосец будут строить в Приморье

15 Января 2020, 12:09 | Приморье

Стало понятно особое внимание руководство страны к строящемуся заводу в далеком Приморье

Федеральный портал «Военное обозрение» считает, что «на Дальнем Востоке подрастает верфь, которой вполне по зубам через пару лет осилить такое серьёзное строительство. Компетенции и кадры для реализации проекта в стране есть. Наконец, в последние годы бюджет России верстается с завидным профицитом». Правда, хочется добавить: в ущерб экономике и доходам населения, но это уже другая история. В итоге образовалась достойная резервная кубышка, где можно найти 200-300 миллиардов рублей, которые просят разработчики на реализацию проекта.

Слухи о том, что новая дальневосточная верфь не так проста, как кажется, начали ходить еще когда о ней лишь ходили разговоры. Дескать, все идет к тому, что предприятие будет двойного назначения. Газовозы, которые планировалось строить на «Звезде» - вещь, конечно, нужная стране, но их масштабы волне сопоставимы с крупнейшими военными кораблями. А России уже давно пора возродить мощности по строительству кораблей для ВМФ, оставленные за границей после развала СССР. Так почему бы не совместить полезное с еще более полезным?

Автор материала считает, что необходимость в строительстве нового авианосца для России определяется рядом факторов. Прежде всего, это необходимость присутствия авианосной группы в тех районах Мирового океана, где требуется отстаивать интересы России. Во-вторых, проблемы с единственным в стране авианесущим крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

Притом, что конструкторы уже не раз предлагали варианты нового российского авианосца, решения о поддержке работы над определенным проектом до сих пор не было. Конструкторы и бюро работали «на энтузиазме». Но положительное решение возможно. На прошлой неделе президент РФ Владимир ПУТИН на выставке перспективного вооружения в Крыму ознакомился с макетом нового российского авианосца проекта «Ламантин» (на фото), над которым работает Невское проектно-конструкторское бюро из Санкт-Петербурга. Прошлым летом эта работа уже демонстрировалась на Международном военно-морском салоне в северной столице и привлекла особое внимание.  

Как отмечают эксперты, атомный авианосец «Ламантин» предлагается в какой-то степени похожим на тяжелый атомный авианесущий крейсер проекта «Ульяновск», строительство которого было начато в 1988 году в г. Николаеве на Украине, но в связи с распадом СССР не завершено, а недостроенный корабль впоследствии демонтирован.

Если будет принято положительное решение о строительстве авианосца, то его начало можно ожидать в 2023-2024 году, а ввод в строй – в конце десятилетия.

Предполагается, что водоизмещение авианосца составит около 80-90 тысяч тонн, длина – около 350 метров, он будет оснащен атомной энергетической установкой и сможет развивать максимальную скорость до 30 узлов, а автономность плавания будет составлять до 120 суток. На его борту смогут размещаться около 60 летательных аппаратов и экипаж в 2800 человек. Еще около 800 человек будут обеспечивать работу авиагруппы в составе нового авианосца.

Отмечается, что, если на такой авианосец не будет отечественного заказа, то он может быть построен на экспорт.

Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: верфь  Звезда  ламантин  бюджет  ВМФ  завод  проект  авианосец  ТОФ  корабль 



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