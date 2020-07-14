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На улицах Приморья камер видеонаблюдения станет еще больше
Контроль должен быть усилен - губернатор
Эпидемическая обстановка в Приморском крае позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, уличную торговлю. Однако санитарные меры при этом будут ужесточены. Об этом на заседании регионального оперативного штаба во вторник, 14 июля, заявил губернатор Олег КОЖЕМЯКО.
Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ, эпидемическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, организовать уличную торговлю.
«Однако соблюдение санитарных норм остается непреложным требованием, все мероприятия по пресечению нарушений обязательно должны быть продолжены», – обозначила главный санитарный врач края.
За сутки выявлено 56 случаев коронавируса, общее число заболевших COVID-19 приморцев с начала эпидемии составляет 5174 человека. Лидером по заболеваемости остается Владивосток – 41 человек, пять заболевших выявлено в Артеме, четыре случая в Арсеньеве, по два случая в Находке и Надеждинском районе, по одному случаю – в Спасске и Лесозаводске. За сутки в Приморье выздоровело 153 человека (3840 с нарастающим итогом). На лечении остаются около 1,2 тысячи пациентов, увеличилось число тяжелых случаев – 60, в том числе 21 пациент находится на ИВЛ.
Олег Кожемяко подчеркнул, что несмотря на снятие ряда ограничений, контроль за соблюдением сантребований должен быть усилен, при этом особое внимание уделят базам отдыха, общественным местам, рынкам.
«Сейчас начнется рыночная торговля, поэтому за каждым таким местом нужно закрепить ответственных, установить камеры наблюдения. Также следует сосредоточить силы на местах отдыха людей, в первую очередь это Хасанский район. Если данная работа не будет выстроена правильно, мы получим новые вспышки заболеваний и вернемся на уровень апреля-мая, когда половина экономики края заморозилась, а это недопустимо», – заявил губернатор.
Глава региона назвал недостаточной работу административных комиссий и потребовал увеличить их количественный состав. Олег Кожемяко озвучил, что за сутки по итогам проведения рейдовых мероприятий составлено 93 протокола об административных правонарушениях, в суды направлено 63 протокола, рассмотрено 29 дел, по пяти назначено наказание в виде штрафа.
Фото control.ua.
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Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ15:50, 14.07.2020#Ответить
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