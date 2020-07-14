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В Приморье опубликован "черный" и "белый" списки баз отдыха

14 Июля 2020, 13:07 | Приморье

Агентство по туризму Приморского края совместно с муниципалитетами Хасанского района в минувшие выходные провели мониторинг баз отдыха и иных средств размещения туристов на территории района. По результатам работы составлен реестр добросовестных и недобросовестных субъектов рынка.

Как уточнил руководитель агентства по туризму Владимир Щур, в ближайшее время возможно решение краевого оперативного штаба по борьбе с эпидемией COVID-19 о возобновлении деятельности баз отдыха, расположенных на побережье Приморья. В связи с этим возникла необходимость в проверке соответствия указанных средств размещения туристов требованиям Роспотребнадзора по недопущению распространения инфекции. Такая работа была проведена в Хасанском районе начиная с 10 июля.

«Руководителям баз отдыха и иных средств размещения, которые хотят начать работу после того, как это станет возможным, необходимо проинформировать агентство по туризму и затем пройти мониторинг. В результате составлен реестр по добросовестным средствам размещения, которые уведомили о своей готовности к работе и успешно прошли мониторинг. Но часть средств размещения не проинформировали о своей готовности к работе или не соответствуют требованиям санитарной безопасности. Такие базы отдыха не имеют права открываться», – рассказал Владимир Щур.

Списки участников рынка, готовых и не готовых к возобновлению работы, опубликованы на сайте Правительства края. Эти списки будут корректироваться по мере изменения ситуации. Аналогичная работа в ближайшие дни будет проведена и в других муниципальных образованиях Приморья.

«Юридические и физические лица, которые приступят к работе без подтверждения их соответствия санитарным требованиям, будут привлекаться к административной ответственности. Поэтому я рекомендую всем руководителям средств размещения туристов найти свои предприятия в том или ином списке. И в случае, если ваша структура попала в список недобросовестных субъектов, в ближайшее время предпринять шаги по исправлению ситуации. Наша первоочередная задача – обеспечить безопасность людей, которые планируют отдохнуть на данной территории», – уточнил руководитель краевого агентства по туризму.

Напомним, что в Приморье официально возобновлена деятельность крупных гостиниц, в настоящий момент работают более 90 таких объектов. Следующим шагом предполагается возобновление работы баз отдыха, хостелов, санаториев.

Фото pic2.me.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: приморье  безопасность  инфекция  дезинфекция  отдых  база отдыха  заболевание  коронавирус  здоровье  проверка  оперативный штаб  Роспотребнадзор  Хасанский район  туризм  рынок  covid-19  вирус  болезни  маски 



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