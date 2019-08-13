Своевременно и современно

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При проведении ремонта многоквартирных домов в Приморье применяют новые материалы и технические решения
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов, которые проводятся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы, призваны продлить срок эксплуатации МКД.
Чтобы решить эту задачу, капитальный ремонт жилого фонда ведется с использованием современных материалов и технологий, необходимых для долгой и безопасной эксплуатации различных конструктивных элементов дома. Особое внимание при этом уделяется крышам и лифтовому оборудованию.
Надежность не зависит от формы
Наиболее востребованным видом работ в рамках программы капремонта МКД в Приморском крае остается ремонт крыш, которые больше остальных элементов дома подвержены негативному воздействию окружающей среды. От качества ремонта крыши зависит не только комфорт в квартирах на верхних этажах, но и состояние стен, отделки подъездов и внутридомовых электросетей. По итогам 2018 года, фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края осуществил ремонт крыш в 190 многоквартирных домах, а в 2019 году к ремонту запланировано более 200 кровель. При проведении ремонта кровель специалисты регионального Фонда капремонта и подрядных организаций уделяют особое внимание использованию новейших материалов и технологий.
В случае, если позволяют технические характеристики дома, производится реконструкция мягкой кровли на скатную. Это позволяет не только защитить дом от осадков, но и улучшает его теплоизоляцию. Во Владивостоке, в силу преобладания МКД с количеством этажей более пяти, переоборудование крыши на скатную проводится редко. Обычно ремонт кровли включает в себя демонтаж старого покрытия крыши с последующим устройством нового покрытия из современных наплавляемых материалов. При этом в течение гарантийного срока ремонта подрядчики обязуются своими силами устранять все выявленные недочеты.
Отметим, что современные плоские кровли также могут служить много лет при грамотной эксплуатации. Пару лет назад в Приморье была успешно опробована новая технология ремонта мягких кровель с применением мембраны, делающая их более устойчивыми к особенностям приморской погоды. Дома с мембранной крышей, отремонтированные в ЗАТО Фокино, успешно выдержали осенние дожди, холодную ветреную зиму и таяние снега весной.
По словам специалистов, мембранная технология проста и надежна, а кроме того, ее применение позволяет сократить срок ремонта, что очень актуально в дождливое приморское лето. Подрядчикам, выполняющим работы, не приходится зачищать крышу до основания – убирается только старый рубероидный ковер. После того как поверхность крыши выровнена, на нее укладывается пеноплексовый утеплитель, который накрывается геотканью, а сверху – мембраной. Все примыкания к ограждениям и вентиляционным шахтам герметизируются и укрепляются прижимными планками, что исключает попадание влаги под мембрану. Еще один плюс новой технологии – дополнительный контроль качества со стороны производителя мембраны. Представители компании работают в регионе и лично выезжают на объекты, где проверяют точность в применении технологии. Кроме того, производитель дает 50-летнюю гарантию на материалы.
От пожара защитят перегородки. И замки
При проведении капитального ремонта скатных крыш особое внимание уделяется огнебиозащитной обработке деревянных конструкций стропильной системы. Специальный состав распыляется на пиломатериалы и консервирует древесину, предохраняя ее от плесени, гниения и насекомых-вредителей. Обработанная таким образом древесина от 30 до 50 минут «сопротивляется» огню, что при своевременном прибытии пожарных расчетов позволяет минимизировать негативные последствия возгорания.
Единственное ограничение – работы по обработке стропил нельзя проводить в дождливую погоду. Обработка древесины защитным составом проводится в два этапа, и перед повторным его нанесением дерево должно хорошо просохнуть. Этот ответственный процесс специалисты регионального Фонда капремонта МКД поручают только специализированным организациям с соответствующей лицензией. Рабочие обязательно используют респираторы и защитную одежду. После высыхания защитная смесь абсолютно безопасна для жителей дома. Срок действия противопожарной смеси в закрытом помещении составляет 10 лет, после чего рекомендуется повторно провести обработку стропил.
Специалисты отмечают, что огнебиозащита позволяет удлинить период возгорания, но не является стопроцентной защитой от пожара. Важно исключить возможность возгорания. Поэтому доступ на крышу должен быть ограничен, жильцы не должны хранить в чердачном помещении старый хлам. Известны случаи, когда на крышах селятся люди без определенного места жительства, которые курят и даже разводят открытый огонь или незаконно подключаются к электросети, что тоже приводит к пожару. Чтобы не допустить незаконного проникновения на крышу, подрядчики устанавливают усиленные противопожарные люки в местах выхода. Задача управляющей компании и активных жителей – следить, чтобы они были исправны, а ключи от выходов на крышу не попадали в посторонние руки.
Еще одной возможной противопожарной опцией является установка перегородок из огнеупорных материалов. Кровли площадью более 500 кв.м с помощью таких перегородок делятся на отсеки, между которыми монтируются конструкции из негорючих материалов. Тогда даже в случае пожара огонь не распространится на всю кровлю. Все технологии, используемые в процессе капитального ремонта многоквартирных домов, отвечают современным нормам безопасности.
Энергоэффективность – это еще и выгодно!
Еще одним актуальным направлением программы капитального ремонта МКД в Приморском крае остается замена лифтового оборудования. В ближайшие годы в Приморском крае предстоит заменить почти 2 тысячи лифтов. Это связано с вступлением в силу технического регламента Таможенного союза, который предусматривает запрет эксплуатации подъемников, отработавших 25-летний срок. В связи с этим администрация Приморского края совместно с региональным Фондом капитального ремонта жилья разрабатывает программу ускоренной замены лифтов. Учитывая значительный масштаб предстоящих в ближайшие годы работ, рассматривается вопрос о привлечении софинансирования из федерального бюджета – стоимость замены такого количества подъемников оценивается в 7 млрд рублей.
Отметим, что лифты, которые устанавливаются в многоквартирных домах по всему Приморью в рамках региональной программы капитального ремонта, относятся к классу энергоэффективного оборудования. Их энергопотребление по сравнению с лифтами предыдущего поколения снижено на 30%, а значит, для жителей дома снизятся платежи на ОДН. Специалисты отмечают и надежность новых лифтов – за безопасность отвечают более 20 электронных датчиков, а кабины подъемников сделаны из негорючих материалов. Кроме того, в кабинах предусмотрено голосовое сопровождение и тактильные пиктограммы для слабовидящих людей.
Отметим, что проведение энергоэффективного капитального ремонта дает управляющим организациям, обслуживающим МКД, шанс на получение субсидии от Федерального фонда реформирования ЖКХ. Однако данная программа рассчитана только на дома, где взносы собственников за капитальный ремонт аккумулируются на специальном счете, а не идут в «общий котел». В Приморье значительное количество домов размещают свой спецсчет на счете управляющей компании, и в этом случае именно УК должны помочь собственникам определиться с выбором энергоэффекивных технологий. Добавим, что энергосберегающий эффект достигается не только при замене лифтового оборудования, но и при капитальном ремонте систем энергоснабжения и отопления в многоквартирном доме.
К фото: Кое-где капитальный ремонт тех же подъездов не обходится без креатива.
Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
КСТАТИ
Капитальный ремонт многоквартирных домов является отдельным мероприятием государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Рассчитанная на 30 лет региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Приморском крае с 2014 года. Все работы финансируются за счет обязательных взносов, которые оплачивают собственники помещений.
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