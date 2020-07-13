Мигранты не могут: Сельхозплощади Приморья резко сократились из-за нехватки рабочих рук

Студенты не хотят: Планы по замене отсутствующих мигрантов приморскими студентами рухнули

Приморью пока не удается решить проблему нехватки рабочих в сельском хозяйстве, возникшую из-за нехватки мигрантов, которые не смогли приехать в регион из-за ситуации с коронавирусом, Заменить на полях мигрантов студенческими отрядами и осужденными тоже не получается.

«С рабочей силой тяжело. В свое время до 7 тыс. китайских рабочих привлекались на сельхозработы. Пандемия показала эту зависимость, надо ее убирать. В этом году у нас не заехали (иностранные. – Прим. автора.) работники. Привлекается местное население», - сообщил министр сельского хозяйства Приморья Андрей БРОНЦ (цитата - «Интерфакс-Дальний Восток»).

Из-за ситуации с коронавирусом в Приморье в 2020 году не приехали более 1 тыс. китайских рабочих, а также около 200 киргизов, узбеков и таджиков. Краевой Минсельхоз планировал заменить их 400 учащимися профильных вузов и колледжей, а также 400 заключенными из колоний-поселений.

«Мы работаем со студотрядами, но пока не получается. Вышел небольшой состав Приморской сельхозакадемии, порядка 46 человек. Также задействовано около 160 осужденных», - пояснил Бронц.

Проблема в том, что аграрии предложили студотрядам, в основном, ручной многочасовой труд, связанный с работами с рассадой, к этому студенты оказались не готовы.

Также власти до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом заключили по патентам трудовые договоры с узбекскими работниками. Однако рабочих недостаточно, из-за этого уже пришлось сократить площади выращивание овощей.

«Минимально, мы считали, на овощах и картофеле нам дополнительно на сегодня нужно 1,1 тыс. человек. Это является ограничителем для увеличения объемов производства. Таким образом, если объемы картофеля мы немного нарастили, то по овощам мы резко снизили, на тысячу гектаров. Это как раз связано с тем «зачем садить, если мы не уберем», - сказал министр сельского хозяйства региона.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.